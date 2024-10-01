Прокуратура проверит езду большегрузов к карьеру под Новосибирском

30 сентября жители села Лекарственное закрыли собой дорогу, по которой проезжают самосвалы. Большегрузы ежедневно следуют через населенный пункт до карьера. Люди боятся за свою жизнь и безопасность детей, которые идут в школу, когда большие машины несутся с грузами по проезжей части.