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Posted 1 октября, 07:19

Published 1 октября, 07:19

Modified 1 октября, 07:21

Updated 1 октября, 07:21

Большегрузам по селу кататься запрещено

Прокуратура проверит езду большегрузов к карьеру под Новосибирском

1 октября 2024, 07:19
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Большегрузам по селу кататься запрещено
Прокуратура начала проверку по факту проезда большегрузов, из-за которого бастовали жители села Лекарственное в Новосибирской области.

30 сентября жители села Лекарственное закрыли собой дорогу, по которой проезжают самосвалы. Большегрузы ежедневно следуют через населенный пункт до карьера. Люди боятся за свою жизнь и безопасность детей, которые идут в школу, когда большие машины несутся с грузами по проезжей части.

Причем проезд запрещает и соответствующий знак, но водители его игнорируют. Дело в том, что объездной дороги просто нет. Устав от этого, новосибирцы решили бороться с самосвалами самостоятельно. Они устроили круглосуточное дежурство и не пускали крупногабаритные машины.

В связи с этим инцидентом, прокуратура начала проверку. Будет дана оценка исполнения закона перевозчиками. Пока проезд таких машин остановлен.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#Проверка
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