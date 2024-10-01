Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков новосибирского ХК «Сибирь»

Posted 1 октября, 04:09
Published 1 октября, 04:09
Modified 1 октября, 04:11
Updated 1 октября, 04:11
Хоккеистам за один сезон предлагают немаленькие зарплаты. Лучшим игрокам платят еще больше — десятки миллионов.
Так, самыми дорогими участниками команды ХК «Сибирь» стали Энди Андреофф и Тэйлор Бек. Нападающим платят 70 и 65 млн рублей. Не менее дорогой игрок считается Тревор Мерфи, с зарплатой в 60 млн рублей.
В два раза меньше получают Сергей Широков и Владимир Бутузов, пишет «Спорт-Экспресс». Они имеют доход в 35 и 33 млн рублей.
Ранее клуб пошел в суд из-за кроссовок. Продавец незаконно использовал логотип «Сибири».
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