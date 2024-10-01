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Posted 1 октября, 04:09

Published 1 октября, 04:09

Modified 1 октября, 04:11

Updated 1 октября, 04:11

Кто получает больше всего

Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков новосибирского ХК «Сибирь»

1 октября 2024, 04:09
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область) 26 сен в 22:48
Кто получает больше всего
В Новосибирске назвали самых дорогих игроков «Сибири».

Хоккеистам за один сезон предлагают немаленькие зарплаты. Лучшим игрокам платят еще больше — десятки миллионов.

Так, самыми дорогими участниками команды ХК «Сибирь» стали Энди Андреофф и Тэйлор Бек. Нападающим платят 70 и 65 млн рублей. Не менее дорогой игрок считается Тревор Мерфи, с зарплатой в 60 млн рублей.

В два раза меньше получают Сергей Широков и Владимир Бутузов, пишет «Спорт-Экспресс». Они имеют доход в 35 и 33 млн рублей.

Ранее клуб пошел в суд из-за кроссовок. Продавец незаконно использовал логотип «Сибири».

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Деньги#Зарплата#Хк сибирь
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