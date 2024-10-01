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Posted 1 октября, 08:32

Published 1 октября, 08:32

Modified 1 октября, 08:34

Updated 1 октября, 08:34

Уровень воды несет опасность для судоходства

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за состояния Оби

1 октября 2024, 08:32
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Уровень воды несет опасность для судоходства
К осторожности призывают владельцев всех типов судов, следует из информации Верхне-Обского бассейнового управления

Штормовое поредупрежение адресовано судовладельцам и призывает с максимальной осторожностью передвигаться по Оби. Из-за уменьшения сбросов через плотину Новосибирской ГЭС в первой декаде октября ожидается падение уровня реки ниже отметки для безопасной навигации.

Владельцев моторных лодок и катеров просят не забывать про использование спасжилетов для всех находящихся на борту людей. И избегать любых действий, которые могут привести к раскачиванию судна.

Прогноз синоптиков на октябрь обещает относительно малое количество осадков. В ближайшие дни еще сохранится теплая и сухая погода

Новосибирская Обь признана одной из самых грязных рек России
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#Новосибирск#Вода#Штормовое предупреждение#Река Обь#Уровень
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