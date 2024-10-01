Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за состояния Оби

Posted 1 октября, 08:32
Published 1 октября, 08:32
Modified 1 октября, 08:34
Updated 1 октября, 08:34
Штормовое поредупрежение адресовано судовладельцам и призывает с максимальной осторожностью передвигаться по Оби. Из-за уменьшения сбросов через плотину Новосибирской ГЭС в первой декаде октября ожидается падение уровня реки ниже отметки для безопасной навигации.
Владельцев моторных лодок и катеров просят не забывать про использование спасжилетов для всех находящихся на борту людей. И избегать любых действий, которые могут привести к раскачиванию судна.
Прогноз синоптиков на октябрь обещает относительно малое количество осадков. В ближайшие дни еще сохранится теплая и сухая погода
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