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Posted 1 октября, 02:31

Published 1 октября, 02:31

Modified 1 октября, 02:33

Updated 1 октября, 02:33

Мобилизация прошла два года назад

Стало известно, когда вернут домой мобилизованных новосибирцев из зоны СВО

1 октября 2024, 02:31
Фото: 1MI
Мобилизация прошла два года назад
Жителям Новосибирской области рассказали, вернут ли мобилизованных осенью 2024, о чем информировал политолог.

Частичная мобилизация прошла по всей России в 2022 году. Все мужчины служат в зоне проведения спецоперации. С того времени прошло два года.

Близкие участников СВО задаются вопросом, когда бойцов отправят домой. По мнению политолога Александра Чугая, конфликт на Украине в 2024 году однозначно не закончится. Он также отметил, что демобилизация состоится «не скоро», пишет Сиб.фм.

Эксперт напомнил, что всех военнослужащих отпускают домой в отпуск каждые полгода. В настоящий момент ситуация на фронте весьма напряженная. Ранее стало известно, будет ли вторая мобилизация в текущем году.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#СВО#Мобилизованные#Зона СВО#Мобилизация
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