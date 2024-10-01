Студентка хотела уйти на СВО, но узнала о беременности

Posted 1 октября, 04:24
Published 1 октября, 04:24
Modified 1 октября, 04:29
Updated 1 октября, 04:29
Девушка только поступила в университет. Ей всего 18 лет. Вдохновившись поступком ровесницы, она решилась уйти в зону проведения спецоперации.
Сибирячка была намерена помогать врачам и солдатам в госпитале. Проходя медицинскую комиссию, вскрылось, что она беременная, пишет Сиб.фм. Для нее это стало полной неожиданностью.
В итоге, заключить контракт с Минобороны ей не разрешили. Комиссариат отказал в поступлении на службу. Теперь у девушки будут другие заботы.
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