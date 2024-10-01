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Posted 1 октября, 04:24

Published 1 октября, 04:24

Modified 1 октября, 04:29

Updated 1 октября, 04:29

Студентка оказалась беременной

Студентка хотела уйти на СВО, но узнала о беременности

1 октября 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney
Студентка оказалась беременной

Студентку из Новосибирска не взяли на СВО из-за беременности

В Новосибирске молодая студентка решилась уйти на СВО, но ей отказали.

Девушка только поступила в университет. Ей всего 18 лет. Вдохновившись поступком ровесницы, она решилась уйти в зону проведения спецоперации.

Сибирячка была намерена помогать врачам и солдатам в госпитале. Проходя медицинскую комиссию, вскрылось, что она беременная, пишет Сиб.фм. Для нее это стало полной неожиданностью.

В итоге, заключить контракт с Минобороны ей не разрешили. Комиссариат отказал в поступлении на службу. Теперь у девушки будут другие заботы.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Контракт#СВО#Участник СВО
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