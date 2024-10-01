Уклонистам от осеннего призыва в Новосибирске грозят штрафы и тюрьма

Posted 1 октября, 04:43
Published 1 октября, 04:43
Modified 1 октября, 04:45
Updated 1 октября, 04:45
Осенний призыв начался в Новосибирской области 1 октября. На службу пойдут юноши от 18 и мужчины до 30 лет. Когда им вручат повестки, они обязаны явиться в военкомат — для этого дается максимум 20 дней.
Если призывник не придет в установленный срок, то он заплатит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Однако если у вас уважительная причина: ваша болезнь или родственников, а также случаи ЧП, то штрафовать вас не будут, главное военкомат должен об этом знать.
За уклонение от службы могут выписать штраф до 200 тысяч рублей или осудить вас на два года. Решать, кто годен на службу или нет, будет комиссариат. Отметим, что срочники в зоне СВО не служат.
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