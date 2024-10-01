Уклонистам от осеннего призыва в Новосибирске грозят штрафы и тюрьма

Если призывник не придет в установленный срок, то он заплатит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Однако если у вас уважительная причина: ваша болезнь или родственников, а также случаи ЧП, то штрафовать вас не будут, главное военкомат должен об этом знать.