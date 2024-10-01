В Новосибирске «Новые люди» усилились депутатами «Лиги эффективности»

Posted 1 октября, 07:23
Published 1 октября, 07:23
Modified 1 октября, 07:25
Updated 1 октября, 07:25
По словам секретаря реготделения «Новых людей» в Новосибирской области и руководителя фракции в Заксобрании Дарьи Карасевой, к объединению с «Лигой эффективности» партия шла давно.
«Мы сотрудничаем с 2021 года, вместе реализовали десятки проектов. Из последнего — собрали и отправили в Курскую область 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов. Вместе мы работаем эффективнее, нам есть чем поделиться. У „Лиги эффективности“ огромный опыт решения проблем новосибирцев. В Заельцовском районе они добились строительства новых поликлиник, школ, детсадов. Этот опыт нужно распространить на весь Новосибирск и область. Теперь мы работаем одной большой командой, в которую входят в том числе депутаты Госдумы от „Новых людей“. Значит, мы сможем решать ещё более масштабные задачи», — подчеркнула Дарья Карасева.
Лидер «Лиги эффективности», депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков уже вошёл во фракцию «Новые люди».
«Мы всегда были открыты к взаимодействию со всеми прогрессивными политическими силами. Наши исследования показывают наличие растущего запроса на альтернативную, новую политическую силу, способную более гибко и мобильно реагировать на запросы людей. „Новые люди“ в этом плане смотрятся очень выигрышно. На ближайшие выборы в горсовет и Заксобрание мы идём одной большой командой», — говорит Илья Поляков.
После объединения в горсовете Новосибирска появилось депутатское объединение «Новые люди». В него вошли три человека: Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев.
«Этот созыв горсовета будет работать ещё год. За это время мы на основе анализа программы наказов нынешнего созыва сформируем план следующей пятилетки. Нужно ставить амбициозные, но выполнимые задачи. Теперь наши возможности расширяются», — отметила Екатерина Шалимова.
Один из вопросов журналистов касался судьбы депутата Игоря Украинцева. Бывший бизнес-партнёр написал на него заявление о взятках.
«Мы уверены, что суд очень скоро разберётся, что это обвинение сфабриковано. Игорь Украинцев — один из самых ярких и честных политиков в Новосибирске, он очень много сделал для людей в своём Заельцовском районе. Люди с большой теплотой отзываются о нём. Когда его невиновность будет окончательно доказана, он продолжит работу в нашей команде», — рассказал Илья Поляков.
Отвечая на вопрос о перспективах «Новых людей» на ближайших выборах, Дарья Карасева сделала акцент на том, что партия планирует расширить своё присутствие и в горсовете, и в Заксобрании.
«Люди хотят видеть новые лица в политике. Это подтверждают результаты последних президентских выборов. В Новосибирской области кандидат от „Новых людей“ Владислав Даванков уверенно обошёл конкурентов от КПРФ и ЛДПР. Нас поддержали почти 90 тысяч новосибирцев. Мы будем оправдывать это доверие своей работой», — резюмировала Дарья Карасева.
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