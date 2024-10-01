В Новосибирске «Новые люди» усилились депутатами «Лиги эффективности»

«Мы сотрудничаем с 2021 года, вместе реализовали десятки проектов. Из последнего — собрали и отправили в Курскую область 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов. Вместе мы работаем эффективнее, нам есть чем поделиться. У „Лиги эффективности“ огромный опыт решения проблем новосибирцев. В Заельцовском районе они добились строительства новых поликлиник, школ, детсадов. Этот опыт нужно распространить на весь Новосибирск и область. Теперь мы работаем одной большой командой, в которую входят в том числе депутаты Госдумы от „Новых людей“. Значит, мы сможем решать ещё более масштабные задачи», — подчеркнула Дарья Карасева.