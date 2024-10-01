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Posted 1 октября, 07:31

Published 1 октября, 07:31

Modified 1 октября, 07:33

Updated 1 октября, 07:33

Выплата стала больше

В Новосибирской области увеличили единовременную выплату для контрактников

1 октября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Выплата стала больше
С 1 октября 2024 года в регионе изменяются условия для желающих заключить контракт на службу в числе Минобороны России.

Единовременная выплата в Новосибирской области будет увеличена до 1 миллиона рублей — 600 тысяч составит региональная часть, 400 тысяч — федеральная. В регионе активно продолжают заключать контракт на воинскую службу.

«Большинство новосибирских добровольцев мотивированы исключительно патриотическими чувствами, хотят защищать Родину и быть достойными памяти наших предков. Поэтому правительство Новосибирской области всегда ищет возможность сделать условия для заключения контракта всё более привлекательными. И теперь с 1 октября для заключающих контракты на воинскую службу с Министерством обороны РФ в Новосибирской области региональная выплата увеличена до 600 тысяч рублей, таким образом с учетом федеральной составляющей общая суммарная единовременная выплата составит 1 миллион рублей», — рассказал руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства НСО Алексей Кириллов.

Кроме этого, добровольцы пользуются широким спектром социальных услуг, которые также доступны и членам их семей — начиная от участия в федеральных и региональных медицинских программах до оплаты жилищных коммунальных услуг, покупки земельных участков и обеспечения обучением детей.

Более подробную информацию о службе в армии по контракту можно получить через бесплатный номер «горячей линии» — 117 или на официальном сайте службы по контракту.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Контракт#СВО#Зона СВО#Выплата
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