В Новосибирской области увеличили единовременную выплату для контрактников

Кроме этого, добровольцы пользуются широким спектром социальных услуг, которые также доступны и членам их семей — начиная от участия в федеральных и региональных медицинских программах до оплаты жилищных коммунальных услуг, покупки земельных участков и обеспечения обучением детей.