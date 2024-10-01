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Posted 1 октября, 09:14

Published 1 октября, 09:14

Modified 1 октября, 09:16

Updated 1 октября, 09:16

В разных районах города еще продолжается ремонт теплотрасс

В СГК объяснили отсутствие отопления в домах новосибирцев

1 октября 2024, 09:14
Фото: t.me/sgk_nsk
В разных районах города еще продолжается ремонт теплотрасс
Энергетики считают, что они все свои обязательства выполнили, но проблема в плохих трубопроводах и нерадивых управляющих компаниях.

К середине дня 1 октября все системы теплоснабжения в зоне ответственности «Сибирской генерирующей компании» развернуты, как и предполагалось утвержденным графиком, заявил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко. Однако подключено только 97% домов.

«Связано это с тем, что традиционно при запуске возникают дефекты — как на тепловых сетях, так и на внутридомовых системах», — цитирует Максима Рябенко телеграм-канал энергокомпании.

Основные проблемы возникают при образовании воздушных пробок на внутридомовых сетях. Решать их должны слесари управляющих компаний. Дефекты на трубопроводах, по словам представителя СГК, приводят только к локальным отключениям отдельных домов. На текущий момент ремонтные бригады работают улицах Бориса Богаткова и Авиастроителей. Ряд дефектов устраняют в Ленинском районе.

Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», во вторник, 1 октября, отопление отсутствует у жителей более 300 многоквартирных домов.

Тем временем, проблемами с подключением к теплу в Новосибирске заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Дубак конкретный» — как новосибирцы выживают без отопления
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#Новосибирск#Отопление#Проблемы#Трубопровод#СГК
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