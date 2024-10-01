В СГК объяснили отсутствие отопления в домах новосибирцев

Posted 1 октября, 09:14
Published 1 октября, 09:14
Modified 1 октября, 09:16
Updated 1 октября, 09:16
К середине дня 1 октября все системы теплоснабжения в зоне ответственности «Сибирской генерирующей компании» развернуты, как и предполагалось утвержденным графиком, заявил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко. Однако подключено только 97% домов.
«Связано это с тем, что традиционно при запуске возникают дефекты — как на тепловых сетях, так и на внутридомовых системах», — цитирует Максима Рябенко телеграм-канал энергокомпании.
Основные проблемы возникают при образовании воздушных пробок на внутридомовых сетях. Решать их должны слесари управляющих компаний. Дефекты на трубопроводах, по словам представителя СГК, приводят только к локальным отключениям отдельных домов. На текущий момент ремонтные бригады работают улицах Бориса Богаткова и Авиастроителей. Ряд дефектов устраняют в Ленинском районе.
Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», во вторник, 1 октября, отопление отсутствует у жителей более 300 многоквартирных домов.
Тем временем, проблемами с подключением к теплу в Новосибирске заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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