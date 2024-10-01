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Posted 1 октября, 10:48

Published 1 октября, 10:48

Modified 1 октября, 10:50

Updated 1 октября, 10:50

Никто не пострадал

Водитель был пьян: в Новосибирске из прицепа КамАЗа выпали металлические трубы

1 октября 2024, 10:48
Фото: ГАИ
Никто не пострадал

В Новосибирске из прицепа КамАЗа выпали металлические трубы

В Новосибирске произошло ДТП с КамАЗом, из прицепа которого вывалился груз, подробности дали в ГАИ.

Все случилось в Ленинском районе днем 1 октября. Из прицепа КамАЗа выпали металлические трубы, прямо на дорогу. Произошло это на кольце площади Труда. Никто не пострадал.

На место приехали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что водитель был пьян, а к тому же и лишен прав на вождение. Также были выявлены множественные нарушения на эксплуатацию большегруза.

Полицейские составили административные материалы в отношении к водителю и юрлицу, кто эксплуатировал КамАЗ.

Трубы выпалиТрубы выпали
Трубы выпали. Фото: ГАИ

Ранее в ДТП с фурой погиб водитель иномарки, который врезался в большегруз.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Камаз#ГАИ
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