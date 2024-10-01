За загрязнение воздуха при пожаре на новосибирском полигоне ответят в суде

Posted 1 октября, 05:39
Published 1 октября, 05:39
Modified 1 октября, 05:45
Updated 1 октября, 05:45
Из-за нарушений на левом берегу случилось загрязнение воздуха. В числе обвиняемых — исполняющий обязанности начальника ТКО «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство». Его обвиняют по статье: «Нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение воздуха».
По версии следствия, в мае на полигоне произошел пожар площадью 6 тысяч квадратов. В результате возгорания на улицах Малыгина и Хилокская было нечем дышать. В воздухе была сажа и другие опасные для человека вещества.
Выяснилось, что ответственный не предпринял мер по охране окружающей среды, не проконтролировал размещение и хранение отходов, в результате чего случился пожар. Дело рассмотрят в мировом суде.
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