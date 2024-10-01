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Posted 1 октября, 05:39

Published 1 октября, 05:39

Modified 1 октября, 05:45

Updated 1 октября, 05:45

Полигон загорелся

За загрязнение воздуха при пожаре на новосибирском полигоне ответят в суде

1 октября 2024, 05:39
Фото: atas.info
Полигон загорелся
Дело по факту нарушения правил эксплуатации полигона «Левобережный» ушло в суд, сообщает прокуратура.

Из-за нарушений на левом берегу случилось загрязнение воздуха. В числе обвиняемых — исполняющий обязанности начальника ТКО «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство». Его обвиняют по статье: «Нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение воздуха».

По версии следствия, в мае на полигоне произошел пожар площадью 6 тысяч квадратов. В результате возгорания на улицах Малыгина и Хилокская было нечем дышать. В воздухе была сажа и другие опасные для человека вещества.

Выяснилось, что ответственный не предпринял мер по охране окружающей среды, не проконтролировал размещение и хранение отходов, в результате чего случился пожар. Дело рассмотрят в мировом суде.

Фото: прокуратура НСО
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#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#Пожар#Суд#Прокуратура#Полигон#Мусорный полигон
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