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Posted 1 октября, 03:31

Published 1 октября, 03:31

Modified 1 октября, 03:33

Updated 1 октября, 03:33

Жители возмущены

Жители Новосибирской области собой перекрыли дорогу самосвалам

1 октября 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney
Жители возмущены
В Новосибирской области жители одного из сел собой перекрыли путь самосвалам, о чем информируют очевидцы в соцсетях.

Все происходит в селе Лекарственное, что в Тогучинском районе. Местные жители собой закрыли дорогу, по которой едут самосвалы. По словам сибиряков, дорога узкая, по ней ходят дети, а грузовики разъезжают груженные и представляют опасность для местных.

Дело в том, что в 800 метрах от села работает карьер. Именно туда и едут самосвалы. Также новосибирцев беспокоит качество дороги, на которое влияет проезд таких больших машин. Усугубляет все то, что объездной дороги до карьера просто нет. Сейчас местные жители поставили круглосуточные посты и не пускают водителей.

Фото: АСТ-54

Новосибирцы активно комментируют произошедшее в соцсетях:

«Объездной дороги нет? Хотите бизнес, продавать щебень, сделайте себе объездную дорогу. Жителей тоже можно понять. Итак дороги разбитые»;
«Хоть где-то люди сплотились, молодцы»;
«Красавцы поддерживаю жителей села всё правильно если не вы то кто».
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