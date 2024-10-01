Жители Новосибирской области собой перекрыли дорогу самосвалам

Дело в том, что в 800 метрах от села работает карьер. Именно туда и едут самосвалы. Также новосибирцев беспокоит качество дороги, на которое влияет проезд таких больших машин. Усугубляет все то, что объездной дороги до карьера просто нет. Сейчас местные жители поставили круглосуточные посты и не пускают водителей.