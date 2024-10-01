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Posted 1 октября, 03:51

Published 1 октября, 03:51

Modified 1 октября, 03:53

Updated 1 октября, 03:53

Детей не могут поделить родители

Жительница Новосибирска делит с бывшем мужем детей, яхту и миллионы в Австралии

1 октября 2024, 03:51
Фото: 1MI
Детей не могут поделить родители
Жительница Новосибирска ведет судебную борьбу за детей и многомиллионное имущество в Австралии.

Мужчина и женщина познакомились в 2008 году, затем поженились и прожили в браке 10 лет. У них появились двое детей, все это время они жили в Австралии, работая айтишниками. Новосибирцы хорошо зарабатывали: они купили яхту за 12 млн и имели большие деньги на счетах, за которые теперь ведут борьбу.

По версии сибирячки, ее мужа как подменили, он относился к ней как к рабыне, агрессировал на своих детей и тогда она сбежала от него в Россию, в Новосибирск. Сам же мужчина утверждает, что его супруга улетела на родину из-за ее бывшего мужа, с которым она сразу же сошлась.

Сейчас они выясняют отношения только насчет детей. Между ними прошел не один суд. Пока дети живут с мамой, отцу разрешили с ними видеться. Женщина этому якобы не мешает, а мужчина утверждает, что не видел детей с весны, пишет КП-Новосибирск. Оба бывших супруга надеются, что они поделят детей и совместно нажитое имущество, которое находится в Австралии.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Деньги#Имущество
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