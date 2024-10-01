Жительница Новосибирска делит с бывшем мужем детей, яхту и миллионы в Австралии

По версии сибирячки, ее мужа как подменили, он относился к ней как к рабыне, агрессировал на своих детей и тогда она сбежала от него в Россию, в Новосибирск. Сам же мужчина утверждает, что его супруга улетела на родину из-за ее бывшего мужа, с которым она сразу же сошлась.