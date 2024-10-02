Стало известно, сколько получит Новосибирская область с туристического налога

Posted 2 октября, 08:30
Published 2 октября, 08:30
Modified 2 октября, 09:11
Updated 2 октября, 09:11
Власти Новосибирска надеются на поступления в городскую казну до 200 миллионов в год за счет туристов. По подсчетам чиновников, в минувшем году только одни отели получили примерно 18 миллиардов рублей.
Накануне представители туристического бизнеса побывали в мэрии, где им сообщили, что не видят экономических показателей от их работы. Поэтому и было принято предварительное решение ввести эту пошлину, так как другого выхода нет.
Новосибирский блогер и организатор путешествий Михаил Докукин воздержался от комментирования этой новости.
По словам представителя отельеров Александра Бойко, эти цифры увеличены намного. Он считает, что в «плохую статистику» попали данные по ресторанам и кафе. Бизнесмен полагает, что такой подход результатов вряд ли получит, сообщает Infopro54.
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