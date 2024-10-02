Адвокат-депутат лишился мандата в Новосибирской области

Posted 2 октября 2024, 10:41
Published 2 октября 2024, 10:41
Modified 2 октября 2024, 10:48
Updated 2 октября 2024, 10:48
Прокуратура Убинского района Новосибирской области обнаружила, что действующий член региональной адвокатской палаты является депутатом Убинского сельсовета. Однако федеральное законодательство запрещает совмещение депутатской деятельности и адвокатской практики.
Юристу было предложено сделать выбор, и он отказался от депутатского кресла, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Тем временем, в Новосибирске идет судебный процесс над адвокатом, которой передал журналистам видео с допросом своего клиента, и эти кадры показали в телепрограмме «Мужское/Женское».