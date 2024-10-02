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Posted 2 октября, 10:41

Published 2 октября, 10:41

Modified 2 октября, 10:48

Updated 2 октября, 10:48

Закон запрещает адвокатам работать в органах местного самоуправления

Адвокат-депутат лишился мандата в Новосибирской области

2 октября 2024, 10:41
Фото: 1MI
Закон запрещает адвокатам работать в органах местного самоуправления
Юрист был избран в один из сельских советов, но такое совмещение занятий незаконно, рассказали в прокуратуре.

Прокуратура Убинского района Новосибирской области обнаружила, что действующий член региональной адвокатской палаты является депутатом Убинского сельсовета. Однако федеральное законодательство запрещает совмещение депутатской деятельности и адвокатской практики.

Юристу было предложено сделать выбор, и он отказался от депутатского кресла, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Тем временем, в Новосибирске идет судебный процесс над адвокатом, которой передал журналистам видео с допросом своего клиента, и эти кадры показали в телепрограмме «Мужское/Женское».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Прокуратура#Адвокат#Сельсовет
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