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Posted 2 октября, 11:03

Published 2 октября, 11:03

Modified 2 октября, 11:05

Updated 2 октября, 11:05

Банду пособников нелегальных мигрантов разоблачили в Новосибирске

Банду пособников нелегальных мигрантов разоблачили в Новосибирске

2 октября 2024, 11:03
Фото: 1MI
В Новосибирске в суд направили уголовное дело по обвинению в организации канала незаконной миграции, следует из сообщеия областного управления полиции.

Банду пособников нелегальной миграции разоблачили в Новосибирске. Фигуранты подозреваются в организации запрещенного законами России нахождения прибывших из-за границы людей.

Злоумышленники действовали год и два месяца. О точном количестве попавшихся на их удочку мигрантов не сообщается.

В пресс-службе областной полиции рассказали, что в ходе обысков были изъяты документы, свидетельствующие о их противоправной деятельности

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