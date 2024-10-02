atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 08:26

Published 2 октября, 08:26

Modified 2 октября, 08:29

Updated 2 октября, 08:29

Мозг должен быть загружен работой

Как сохранить ясный ум в пожилом возрасте рассказал ученый из Академгородка

2 октября 2024, 08:26
Фото: freepik.com
Мозг должен быть загружен работой

Ученый из Новосибирска раскрыл секрет ментального долголетия

В ходе декады пожилых людей своими соображениями с Atas.Info поделился исследователь из новосибирского института цитологии и генетики СО РАН.

Научный руководитель центра генетических ресурсов лабораторных животных института цитологии и генетики СО РАН Михаил Мошкин недавно отметил 76 год рождения. А в науке уже более 50 лет, первая публикация в специализированном журнале вышла в 1970, в год окончания института.

Сохранить мозг молодым в возрасте за 60 лет помогают физические упражнения, общее хорошее состояние организма, но самое главное — постоянная умственная нагрузка, рассказал ученый.

«Надо обязательно нагружать мозг, читать, размышлять, ставить перед собой различные логические задачи. Главное, нужно менять задачи, мозг деградирует на однообразных пустых работах. Вот я, например, долгое время самостоятельно занимался ремонтом автомобиля, проигрывал в голове последовательность своих действий и к чему они приведут. Это отличная тренировка для мозга. Очень хорошо иметь какое-то хобби, занятие им положительно сказывается на ментальном здоровье», — говорит Михаил Мошкин.

От себя ученый добавил, что черпает вдохновение от работы с талантливой молодежью, от нее «идет очень много импульсов».

Ранее мы рассказывали о том, что ученые разработали механизм искусственного интеллекта, который может идентифицировать мозговые паттерны, связанные с определёнными действиями. Это открытие может существенно усовершенствовать технологии «мозг — компьютер».

«Почувствовать историю»: новосибирский педагог учит детей, играя в солдатики
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученые из Новосибирска обнаружили 30 новых вирусов у комаровУченые создали роботизированную ногу с искусственными мышцамиУченые: Сделать из совы жаворонка поможет дисциплина
#Новосибирск#Здоровье#Ученый#Возраст#Психика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика