Как сохранить ясный ум в пожилом возрасте рассказал ученый из Академгородка

Научный руководитель центра генетических ресурсов лабораторных животных института цитологии и генетики СО РАН Михаил Мошкин недавно отметил 76 год рождения. А в науке уже более 50 лет, первая публикация в специализированном журнале вышла в 1970, в год окончания института.