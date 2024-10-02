Как сохранить ясный ум в пожилом возрасте рассказал ученый из Академгородка

Posted 2 октября, 08:26
Published 2 октября, 08:26
Modified 2 октября, 08:29
Updated 2 октября, 08:29
Научный руководитель центра генетических ресурсов лабораторных животных института цитологии и генетики СО РАН Михаил Мошкин недавно отметил 76 год рождения. А в науке уже более 50 лет, первая публикация в специализированном журнале вышла в 1970, в год окончания института.
Сохранить мозг молодым в возрасте за 60 лет помогают физические упражнения, общее хорошее состояние организма, но самое главное — постоянная умственная нагрузка, рассказал ученый.
«Надо обязательно нагружать мозг, читать, размышлять, ставить перед собой различные логические задачи. Главное, нужно менять задачи, мозг деградирует на однообразных пустых работах. Вот я, например, долгое время самостоятельно занимался ремонтом автомобиля, проигрывал в голове последовательность своих действий и к чему они приведут. Это отличная тренировка для мозга. Очень хорошо иметь какое-то хобби, занятие им положительно сказывается на ментальном здоровье», — говорит Михаил Мошкин.
От себя ученый добавил, что черпает вдохновение от работы с талантливой молодежью, от нее «идет очень много импульсов».
Ранее мы рассказывали о том, что ученые разработали механизм искусственного интеллекта, который может идентифицировать мозговые паттерны, связанные с определёнными действиями. Это открытие может существенно усовершенствовать технологии «мозг — компьютер».
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