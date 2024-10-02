Когда закончится бабье лето осенью 2024 в Новосибирске

Posted 2 октября, 05:02
Published 2 октября, 05:02
Modified 2 октября, 05:04
Updated 2 октября, 05:04
С 1 октября в Новосибирске ощутимо потеплело. Воздух прогрелся до +21 днем и +10 ночью. 2 октября хоть по градусам и +12, но все же тепло еще чувствуется. При этом день весьма солнечный и осадков не ожидается.
3 октября будет пасмурно, +10 днем и +3 ночью, а вот с 4 октября снова потеплеет до +15 днем. 5 октября воздух прогреется до +16, а 6 числа до +17. Осадков не ожидается. 7 октября будет последним теплым днем, когда потеплеет до +15.
С 8 октября начнет холодать до +8 днем, а 9 числа будет уже +6 с дождями, передает «Яндекс. Погода». В это время и закончится продолжительное бабье лето.
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