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Posted 2 октября, 05:02

Published 2 октября, 05:02

Modified 2 октября, 05:04

Updated 2 октября, 05:04

В Новосибирске тепло еще сохранится

Когда закончится бабье лето осенью 2024 в Новосибирске

2 октября 2024, 05:02
Фото: atas.info
В Новосибирске тепло еще сохранится

Стало известно, когда закончится теплое бабье лето в Новосибирске

В Новосибирской области скоро начнется похолодание: смотрим прогноз погоды.

С 1 октября в Новосибирске ощутимо потеплело. Воздух прогрелся до +21 днем и +10 ночью. 2 октября хоть по градусам и +12, но все же тепло еще чувствуется. При этом день весьма солнечный и осадков не ожидается.

3 октября будет пасмурно, +10 днем и +3 ночью, а вот с 4 октября снова потеплеет до +15 днем. 5 октября воздух прогреется до +16, а 6 числа до +17. Осадков не ожидается. 7 октября будет последним теплым днем, когда потеплеет до +15.

С 8 октября начнет холодать до +8 днем, а 9 числа будет уже +6 с дождями, передает «Яндекс. Погода». В это время и закончится продолжительное бабье лето.

Опубликован уточненный прогноз погоды на октябрь 2024 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Тепло#Бабье лето
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