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Posted 2 октября, 01:39

Published 2 октября, 01:39

Modified 2 октября, 01:41

Updated 2 октября, 01:41

Сигареты забрали

Контрафактные сигареты на 15 млн нашли у жителей Новосибирска

2 октября 2024, 01:39
Фото: Изображение Midjourney
Сигареты забрали
В Новосибирске полицейские нашли у мужчин контрафактные сигареты в большой партии, сообщает МВД.

Троих мужчин будут судить за продажу нелегальных сигарет. Они покупали табачную продукцию по дешевым ценам: пачки были немаркированные. Сибиряки подделывали акцизные марки и продавали пачки в гараже и павильонах.

У обвиняемых нашли 120 тысяч пачек. Их оценили на 15 млн рублей. Теперь их уголовное дело направлено в суд, который поставит финальную точку в этом разбирательстве.

Недавно на складе была найдена большая партия контрафактного алкоголя. Правоохранители изъяли 70 тысяч литров спирта.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Полиция#Уголовное дело#Сигареты
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