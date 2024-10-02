Контрафактные сигареты на 15 млн нашли у жителей Новосибирска

Posted 2 октября, 01:39
Published 2 октября, 01:39
Modified 2 октября, 01:41
Updated 2 октября, 01:41
Троих мужчин будут судить за продажу нелегальных сигарет. Они покупали табачную продукцию по дешевым ценам: пачки были немаркированные. Сибиряки подделывали акцизные марки и продавали пачки в гараже и павильонах.
У обвиняемых нашли 120 тысяч пачек. Их оценили на 15 млн рублей. Теперь их уголовное дело направлено в суд, который поставит финальную точку в этом разбирательстве.
Недавно на складе была найдена большая партия контрафактного алкоголя. Правоохранители изъяли 70 тысяч литров спирта.
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