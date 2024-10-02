«Куда смотрит пожилая жена?»: появились горячие фото новой спутницы Шамана

Шаман теперь официально холостяк: он объявил о расставании с женой. Мало кто знает, но это уже второй брак за плечами певца. Первый союз погубило расстояние, а второй — работа. Обе женщины были старше Ярослава на 7 и 13 лет. Многие фанаты предполагали, что у артиста роман с руководителем Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной. Но слухи не подтвердились, хотя они часто встречались вместе, и артист не редко дарил Екатерине букеты цветов.