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Posted 2 октября, 07:37

Published 2 октября, 07:37

Modified 2 октября, 07:40

Updated 2 октября, 07:40

Так выглядит спутница Шамана

«Куда смотрит пожилая жена?»: появились горячие фото новой спутницы Шамана

2 октября 2024, 07:37
Фото: соцсети
Так выглядит спутница Шамана
Ярослав Дронов разводится с женой спустя семь лет брака: недавно его заметили в компании красивой спутницы — рассказываем, кто она.

Шаман теперь официально холостяк: он объявил о расставании с женой. Мало кто знает, но это уже второй брак за плечами певца. Первый союз погубило расстояние, а второй — работа. Обе женщины были старше Ярослава на 7 и 13 лет. Многие фанаты предполагали, что у артиста роман с руководителем Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной. Но слухи не подтвердились, хотя они часто встречались вместе, и артист не редко дарил Екатерине букеты цветов.

Шаман и вторая женаШаман и вторая жена
Шаман и МизулинаШаман и Мизулина
Шаман и вторая жена. Фото: соцсети

Также некоторые поклонники полагают, что жена Ярослава не смогла переносить внимание к другим женщинам. Помимо Мизулиной, он на публике целовал в плечо Мию Бойку, хотя потом оправдался тем, что это было просто дружеское общение. Кроме того, недавно его видели с молодой спутницей. На красной дорожке «Новой волны» он сопровождал звезду Асият Сайгидову. Оказалось, что она его партнерша по спектаклю «Князь Владимир».

Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася Сайгидова. Фото: соцсети
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Поклонники Шамана заметили влечение между артистами. Дронов заботился о своей спутнице, и они оба флиртовали, обнимаясь перед фотографами. Тем не менее неизвестно, будет ли продолжение отношений Ярослава и Асият, или они останутся коллегами только на сцене.

Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася СайгидоваАся Сайгидова
Ася Сайгидова. Фото: соцсети
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Фанаты артиста как критикуют Шамана, так и защищают. На личность спутницы в лице Асият поклонники не переходят, соблюдая границы:

«Все! Понесло Шамана. Зазвездился не успев перешагнуть сцену»;
«Подняли его высоко …Упадет больно»;
«Скоро сообщать будут когда в туалет ходит. Никакой личной жизни…»;
«Был парень простой. На данный момент пошел не туда. Прекратите платить такие огромные деньги»;
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«Понесло его. Жена быстро простила после первого раза. Надо было проучить хорошенько, выставить, чтобы наплакался. Тогда в голове отложилось бы»;
«Куда смотрит пожилая жена?», — пишет комментатор, намекая на возраст второй жены Шамана, которой 46 лет.
«Полупокер в лосинах, как же он меня раздражает»;
«А как же твоя пожилая жена которую ты так любишь?»;
«Вам не стыдно? Чего напали на нормального человека??? Вы чего тут с цепи сорвались? Остальные зарабатывают, молодцы, а ему нельзя????»
«Шаман хороший певец, талантливый, много благотворительностью занимается, ни на каких тусовках не тусуется, что вы все на него набросились».
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