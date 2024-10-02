«Куда смотрит пожилая жена?»: появились горячие фото новой спутницы Шамана

Posted 2 октября, 07:37
Published 2 октября, 07:37
Modified 2 октября, 07:40
Updated 2 октября, 07:40
Шаман теперь официально холостяк: он объявил о расставании с женой. Мало кто знает, но это уже второй брак за плечами певца. Первый союз погубило расстояние, а второй — работа. Обе женщины были старше Ярослава на 7 и 13 лет. Многие фанаты предполагали, что у артиста роман с руководителем Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной. Но слухи не подтвердились, хотя они часто встречались вместе, и артист не редко дарил Екатерине букеты цветов.
Также некоторые поклонники полагают, что жена Ярослава не смогла переносить внимание к другим женщинам. Помимо Мизулиной, он на публике целовал в плечо Мию Бойку, хотя потом оправдался тем, что это было просто дружеское общение. Кроме того, недавно его видели с молодой спутницей. На красной дорожке «Новой волны» он сопровождал звезду Асият Сайгидову. Оказалось, что она его партнерша по спектаклю «Князь Владимир».
Поклонники Шамана заметили влечение между артистами. Дронов заботился о своей спутнице, и они оба флиртовали, обнимаясь перед фотографами. Тем не менее неизвестно, будет ли продолжение отношений Ярослава и Асият, или они останутся коллегами только на сцене.
Фанаты артиста как критикуют Шамана, так и защищают. На личность спутницы в лице Асият поклонники не переходят, соблюдая границы:
«Все! Понесло Шамана. Зазвездился не успев перешагнуть сцену»;
«Подняли его высоко …Упадет больно»;
«Скоро сообщать будут когда в туалет ходит. Никакой личной жизни…»;
«Был парень простой. На данный момент пошел не туда. Прекратите платить такие огромные деньги»;
«Понесло его. Жена быстро простила после первого раза. Надо было проучить хорошенько, выставить, чтобы наплакался. Тогда в голове отложилось бы»;
«Куда смотрит пожилая жена?», — пишет комментатор, намекая на возраст второй жены Шамана, которой 46 лет.
«Полупокер в лосинах, как же он меня раздражает»;
«А как же твоя пожилая жена которую ты так любишь?»;
«Вам не стыдно? Чего напали на нормального человека??? Вы чего тут с цепи сорвались? Остальные зарабатывают, молодцы, а ему нельзя????»
«Шаман хороший певец, талантливый, много благотворительностью занимается, ни на каких тусовках не тусуется, что вы все на него набросились».
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