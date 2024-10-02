Мэрия Новосибирска объяснила вырубку деревьев на улице Урицкого

Posted 2 октября, 06:09
Published 2 октября, 06:09
Modified 2 октября, 06:14
Updated 2 октября, 06:14
Деревья на улице Урицкого в центре Новосибирска сносят из-за их аварийности. По данным муниципалитета, у 87% деревьев повреждены корни и ветви, что угрожают жизни горожан и целостности припаркованных вдоль улицы автомобилей, говорится в сообщении мэрии.
Сейчас подрядчик реконструкции зеленого пространства удаляет пни, оставшиеся от вырубки, затем будет заменен слой почвы и в середине октября начнется посадка новых саженцев. Предполагается, что вдоль улицы Урицкого появятся 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного.
Все работы планируется завершить до конца октября, весной обещают засеять газоны.
Между тем, жители «тихого центра» говорят, что вырубают вполне здоровые взрослые деревья, без деления посадки на больные и здоровые экземпляры.
«На Урицкого массово спилили здоровые деревья. Вопрос — если хотите новые высадить, почему не сделать это на свободных газонах, которых в центре множество? Понятно, впрочем, почему. Кормушка. Каждый спил стоит денег подрядчику. Наш красивый мэр обращает внимание, что творится в Горзеленхозе?», — возмущается юрист и гражданский активист Евгений Митрофанов.
Улица Урицкого не в первый раз оказывается в центре скандала из-за сноса деревьев. Летом 2013 под предлогом благоустройства сквера около здания управления РЖД вырубили голубые ели, которые украшали улицу десятки лет. Местные жители попытались остановить работы, однако занимавший тогда пост главы городского управдения благоустройства и озеленения Иван Митряшин заявил, что вырубка согласована с мэрией, и «никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут».
Это скандальное высказываение стоило Митряшину поста. Он был уволен с должности распоряжением мэра Владимира Городецкого.
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