Мэрия Новосибирска объяснила вырубку деревьев на улице Урицкого

Улица Урицкого не в первый раз оказывается в центре скандала из-за сноса деревьев. Летом 2013 под предлогом благоустройства сквера около здания управления РЖД вырубили голубые ели, которые украшали улицу десятки лет. Местные жители попытались остановить работы, однако занимавший тогда пост главы городского управдения благоустройства и озеленения Иван Митряшин заявил, что вырубка согласована с мэрией, и «никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут».