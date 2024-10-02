Мнение жителей не учитывается: мэрия закупит металлические оградки на 12 млн рублей

Интересно, что отношение новосибирцев к ограждениям остается противоречивым. Летом 2024 года мэрия проводила опрос среди горожан, чтобы выяснить их мнение о повсеместной установке заборов вдоль дорог. В опросе приняли участие несколько тысяч человек, и почти треть (1990 респондентов) заявили, что ограждения портят внешний вид города. Около 23% опрошенных сочли эти конструкции пустой тратой бюджетных средств, а еще столько же отметили, что заборы создают сложности для уборки улиц.