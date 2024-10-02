Мнение жителей не учитывается: мэрия закупит металлические оградки на 12 млн рублей

Posted 2 октября, 04:19
Published 2 октября, 04:19
Modified 2 октября, 04:21
Updated 2 октября, 04:21
До конца 2024 года в Новосибирске планируют установить почти 5 тысяч секций дорожных ограждений для пешеходов. МБУ «Городской центр организации дорожного движения» уже разместил заявку на сайте госзакупок, объявив тендер на поставку ограждений. Начальная цена контракта составляет 11 999 989 рублей.
Победитель торгов будет обязан поставить 4786 секций металлических заборов и крепеж к ним по адресу Демьяна Бедного, 47. Заявки от подрядчиков принимаются до 4 октября 2024 года. Финансирование будет осуществляться за счёт средств бюджетных учреждений города.
Интересно, что отношение новосибирцев к ограждениям остается противоречивым. Летом 2024 года мэрия проводила опрос среди горожан, чтобы выяснить их мнение о повсеместной установке заборов вдоль дорог. В опросе приняли участие несколько тысяч человек, и почти треть (1990 респондентов) заявили, что ограждения портят внешний вид города. Около 23% опрошенных сочли эти конструкции пустой тратой бюджетных средств, а еще столько же отметили, что заборы создают сложности для уборки улиц.
В то время как бюджет города выделяет значительные средства на улучшение безопасности пешеходов, среди горожан усиливается обсуждение целесообразности подобных мер. Многие считают, что можно было бы найти более эстетичные или функциональные решения для организации дорожного движения.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]