Модель Playboy из Новосибирска зажгла на вечеринке со звездами Голливуда

Posted 2 октября, 02:29
Published 2 октября, 02:29
Modified 2 октября, 02:31
Updated 2 октября, 02:31
Сибирячка Елена Перминова стала приглашенной гостьей на гала-вечеринку в Париже. Мероприятие было задумано после опубликованного рейтинга самых влиятельных людей мира моды. Вечер также называли «Олимпиадой моды».
Модель выбрала нежный, но провокационный образ: на ней было короткое белое платье с корсетом и чулками. Елена тут же запечатлела наряд, в котором приехала покорять Францию.
На вечеринке также были звезды Голливуда: Джаред Лето, Кайли Дженнер и Виктория Бэкхем.
Перминова начала свою профессиональную карьеру с фотосессии в журнале «Плейбой». Затем она стала девушкой месяца, принимала участие в модных показах таких известных брендов, как Viktor&Rolf, Armani, Lanvin. Елена покорила Милан, Париж и Рим.
На подиуме она представляет одежду известных модных брендов, но в повседневной жизни отдает предпочтение молодым дизайнерам. Она любит авангардный стиль и создает свой неповторимый гардероб.
Перминова ранее работала с супругом Александром Лебедевым, занимая должность редактора в издании Рор. Елена была в отношениях с Виталием Холодковым, из-за которых ей грозила тюремная ответственность. Благодаря помощи Лебедева, она избежала серьезных неприятностей. Вскоре после этого они начали встречаться. У пары трое детей — Никита, Егор и дочь Арина. Пара активно путешествует, посещая экзотические страны и отдыхая на собственной вилле в Италии.
Елена по-прежнему поддерживает отличную форму, занимаясь спортом и следя за физическим состоянием. Она делится своей рутиной с подписчиками в соцсетях.
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