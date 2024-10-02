Модель Playboy из Новосибирска зажгла на вечеринке со звездами Голливуда

Перминова ранее работала с супругом Александром Лебедевым, занимая должность редактора в издании Рор. Елена была в отношениях с Виталием Холодковым, из-за которых ей грозила тюремная ответственность. Благодаря помощи Лебедева, она избежала серьезных неприятностей. Вскоре после этого они начали встречаться. У пары трое детей — Никита, Егор и дочь Арина. Пара активно путешествует, посещая экзотические страны и отдыхая на собственной вилле в Италии.