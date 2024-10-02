atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 02:29

Published 2 октября, 02:29

Modified 2 октября, 02:31

Updated 2 октября, 02:31

Сибирячка отдыхала со звездами

Модель Playboy из Новосибирска зажгла на вечеринке со звездами Голливуда

2 октября 2024, 02:29
Фото: соцсети
Сибирячка отдыхала со звездами
Новосибирская модель отдыхала на вечеринке со звездами Голливуда, о чем она поделилась в соцсетях.

Вечеринка со звездами

Сибирячка Елена Перминова стала приглашенной гостьей на гала-вечеринку в Париже. Мероприятие было задумано после опубликованного рейтинга самых влиятельных людей мира моды. Вечер также называли «Олимпиадой моды».

Модель выбрала нежный, но провокационный образ: на ней было короткое белое платье с корсетом и чулками. Елена тут же запечатлела наряд, в котором приехала покорять Францию.

На вечеринке также были звезды Голливуда: Джаред Лето, Кайли Дженнер и Виктория Бэкхем.

Сибирячка в ПарижеСибирячка в Париже
Сибирячка в Париже. Фото: соцсети

Карьера и личная жизнь Перминовой

Перминова начала свою профессиональную карьеру с фотосессии в журнале «Плейбой». Затем она стала девушкой месяца, принимала участие в модных показах таких известных брендов, как Viktor&Rolf, Armani, Lanvin. Елена покорила Милан, Париж и Рим.

На подиуме она представляет одежду известных модных брендов, но в повседневной жизни отдает предпочтение молодым дизайнерам. Она любит авангардный стиль и создает свой неповторимый гардероб.

Перминова ранее работала с супругом Александром Лебедевым, занимая должность редактора в издании Рор. Елена была в отношениях с Виталием Холодковым, из-за которых ей грозила тюремная ответственность. Благодаря помощи Лебедева, она избежала серьезных неприятностей. Вскоре после этого они начали встречаться. У пары трое детей — Никита, Егор и дочь Арина. Пара активно путешествует, посещая экзотические страны и отдыхая на собственной вилле в Италии.

Елена по-прежнему поддерживает отличную форму, занимаясь спортом и следя за физическим состоянием. Она делится своей рутиной с подписчиками в соцсетях.

Джиган ненавидит свою жену Самойлову — ее последние фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Муцениеце потребовала от Прилучного баснословные алиментыДочь Пугачевой распродает полумиллиардное имущество после побега из РоссииПоклонники не узнали постаревшую звезду «Папиных дочек» на новом фото
#Эмилия Губарева#Бизнес#Дети#Мода#Семья#Модель#Путешествия#Развлечения#Звезды#Карьера#Знаменитости#Шоу-бизнес#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика