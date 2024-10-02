На Хилке в Новосибирске сорвали ограничителя для фур — жители винят мигрантов

Posted 2 октября, 06:55
Published 2 октября, 06:55
Modified 2 октября, 06:57
Updated 2 октября, 06:57
В Хилокском микрорайоне, что не левом берегу, сломали ограничитель для фур, который не пропускал машины по габаритам. Изначально там стоял дорожный знак, запрещающий проезд большегрузам, однако его игнорировали, передают местные жители.
Когда поставили ограничитель, возле него скопилась пробка из фур с водителями-нарушителями. Спустя несколько дней ограничитель поломали. Были сорваны балки, контролирующие высоту машин.
Новосибирцы начали обвинять в этом мигрантов, разъезжающих на фурах. Некоторые предположили, что виновником был водитель мусоровоза. Спустя день балки починили.
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