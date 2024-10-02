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Posted 2 октября, 01:30

Published 2 октября, 01:30

Modified 2 октября, 01:32

Updated 2 октября, 01:32

Кикина испытала эксперимент

Научные эксперименты поставили над космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной

2 октября 2024, 01:30
Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Кикина испытала эксперимент
Сюжет
Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска
Космонавт из Новосибирска стала участницей эксперимента: она готовится к полету на МКС, передают в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Сибирячка Анна Кикина в 2026 году полетит в космос. До этого ее здоровье тщательно проверяют и даже ставят эксперименты.

В последний раз ученые проверили микроциркуляцию крови. Были созданы условия перегрузки, гипоксии, вестибулярные воздействия. На руках у космонавта закрепили анализаторы, которые фиксировали воздействие испытаний на организм.

После полета в космос, медики сравнят данные эксперимента и поймут, как влияют факторы на здоровье.

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
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