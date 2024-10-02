Новая пассия Бондарчука Софья Синицына намекнула на запретный роман

После слухов о грядущем разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, актриса Софья Синицына только подогревает интерес к своей персоне. Ее называют новой возлюбленной режиссера, хоть пока это и не подтверждено. Сама Софья не спешит опровергать эту информацию, а ее подписчики даже поздравляли актрису после шумихи в прессе.