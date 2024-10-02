Новая пассия Бондарчука Софья Синицына намекнула на запретный роман

Posted 2 октября, 08:59
Published 2 октября, 08:59
Modified 2 октября, 09:01
Updated 2 октября, 09:01
После слухов о грядущем разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, актриса Софья Синицына только подогревает интерес к своей персоне. Ее называют новой возлюбленной режиссера, хоть пока это и не подтверждено. Сама Софья не спешит опровергать эту информацию, а ее подписчики даже поздравляли актрису после шумихи в прессе.
Фактически Синицына стала главной героиней новостей о звездах, получив обидное прозвище — «разлучница». Когда-то этим словом называли и саму Паулину, когда та увела Федора из семьи, о чем поговаривали хейтеры. Слухи Софья мастерски использует себе на пользу: у нее сейчас новая волна популярности, вот только не совсем чистой.
Известно, что актриса воспитывает дочку от Павла Табакова, отношения с которым не продлились и больше чем полгода. Сейчас они только родители и коллеги и никакие романтические отношения их не связывают.
После Табакова у Синицыной были краткосрочные романы, причем с женатыми мужчинами, поэтому в светской тусовке ее называют любовницей. Самыми громким, но тайным романом стала связь с Константином Богомоловым, мужем Ксении Собчак. Тогда Софья тоже не реагировала на обвинения и иронично шутила над крахом брака телеведущей.
Недавно актриса поделилась, что в этом году у нее были серьезные отношения и она даже познакомила возлюбленного с дочкой. Однако ничего продолжительного построить не удалось из-за ревности партнера. Он был другой национальности и не смог принять образ жизни избранницы.
Еще одной интересной деталью стало то, что Софья ищет мужчин, которые в два раза старше ее. По мнению актрисы, только с такими партнерами можно построить здоровые отношения.
Также в интервью WomanHit она намекнула на запретные отношения. Сейчас в жизни Синицыной есть человек, который большем чем друг, но они не могут быть «исторически вместе».
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