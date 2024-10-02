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Posted 2 октября, 10:30

Published 2 октября, 10:30

Modified 2 октября, 10:32

Updated 2 октября, 10:32

В чем подозревают блогеров?

Новое уголовное дело: блогер Лерчек и ее бывший муж снова в центре скандала

2 октября 2024, 10:30
Фото: соцсети
В чем подозревают блогеров?
В отношении Лерчек и ее бывшего муже возбудили новое уголовное дело: рассказываем, в чем подозревают блогеров.

Не успели Валерия и Артем Чекалины оправиться от прошлых серьезных проблем с законом, так к ним снова пришли уголовные неприятности. Новое дело связано с проведением валютных операций при помощи фальшивых документов. По информации источников, речь идет о том, что оплата за марафоны осуществлялась через банк в Дубае. В настоящее время проходят обыски по адресам, где совместно проживали Чекалины.

Бывшие партнеры управляли своими делами вместе, пока были женаты. Сейчас блогер продолжает вести бизнес самостоятельно, без поддержки мужа. В первых раз многодетные родители задолжали государству более 300 млн рублей налогов. Со временем пара выплатила сумму долга, однако все эти трудности не помогли сохранить их семью.

Чекалиных снова подозревают в махинацияхЧекалиных снова подозревают в махинациях
Чекалиных снова подозревают в махинациях. Фото: соцсети

На данный момент ни Валерия, ни Артем не делают заявлений относительно новых юридических проблем. Недавно стало известно, что к Лерчек обратилась с иском юрист по имени Ани Багдасарян, которая приобрела у блогера марафон. Женщина быстро разочаровалась в продукте от известной личности и потребовала вернуть свои деньги — два млн рублей.

По словам Багдасарян, в начале года она приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной». Лерчек обещала что-то эксклюзивное и планировала набирать слушателей только после личного видеосозвона, который так и не состоялся. Курс посетили лишь семь человек, среди которых была и Анна. Лерчек заверяла, что на протяжении курса научит слушательниц создавать стратегии, передаст знания о продюсировании, поможет увеличить доход и так далее. Слушание по данному делу запланировано в ближайшее время.

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