Новое уголовное дело: блогер Лерчек и ее бывший муж снова в центре скандала

По словам Багдасарян, в начале года она приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной». Лерчек обещала что-то эксклюзивное и планировала набирать слушателей только после личного видеосозвона, который так и не состоялся. Курс посетили лишь семь человек, среди которых была и Анна. Лерчек заверяла, что на протяжении курса научит слушательниц создавать стратегии, передаст знания о продюсировании, поможет увеличить доход и так далее. Слушание по данному делу запланировано в ближайшее время.