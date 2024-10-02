Новое уголовное дело: блогер Лерчек и ее бывший муж снова в центре скандала

Posted 2 октября, 10:30
Published 2 октября, 10:30
Modified 2 октября, 10:32
Updated 2 октября, 10:32
Не успели Валерия и Артем Чекалины оправиться от прошлых серьезных проблем с законом, так к ним снова пришли уголовные неприятности. Новое дело связано с проведением валютных операций при помощи фальшивых документов. По информации источников, речь идет о том, что оплата за марафоны осуществлялась через банк в Дубае. В настоящее время проходят обыски по адресам, где совместно проживали Чекалины.
Бывшие партнеры управляли своими делами вместе, пока были женаты. Сейчас блогер продолжает вести бизнес самостоятельно, без поддержки мужа. В первых раз многодетные родители задолжали государству более 300 млн рублей налогов. Со временем пара выплатила сумму долга, однако все эти трудности не помогли сохранить их семью.
На данный момент ни Валерия, ни Артем не делают заявлений относительно новых юридических проблем. Недавно стало известно, что к Лерчек обратилась с иском юрист по имени Ани Багдасарян, которая приобрела у блогера марафон. Женщина быстро разочаровалась в продукте от известной личности и потребовала вернуть свои деньги — два млн рублей.
По словам Багдасарян, в начале года она приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной». Лерчек обещала что-то эксклюзивное и планировала набирать слушателей только после личного видеосозвона, который так и не состоялся. Курс посетили лишь семь человек, среди которых была и Анна. Лерчек заверяла, что на протяжении курса научит слушательниц создавать стратегии, передаст знания о продюсировании, поможет увеличить доход и так далее. Слушание по данному делу запланировано в ближайшее время.
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