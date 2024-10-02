Новосибирский депутат Евгений Лебедев выходит из ЛДПР

Posted 2 октября, 06:37
Published 2 октября, 06:37
Modified 2 октября, 06:54
Updated 2 октября, 06:54
Депутат Горсовета Новосибирска и заместитель его председателя Евгений Лебедев заявил об уходе из фракции ЛДПР. Сейчас у партии в местном органе законодательной власти не осталось ни одного представителя народа.
На звонок корреспондента Atas.Info Евгений Лебедев не ответил. Напомним, что в 2021 году Лебедев смог стать очередным заместителем спикера Госдумы Новосибирска Дмитрия Асанцева.
Тогда новосибирские депутаты заявили, что увеличение количества заместителей поможет Горсовету столицы Сибири повысить эффективность своей работы.
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