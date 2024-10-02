Новосибирцы массово заболели сальмонеллёзом после поедания суши

Сразу после регистрации случаев заражения, сотрудники Роспотребнадзора провели тщательную проверку на предприятии, производящем суши. Результаты оказались шокирующими: на производстве выявлены серьёзные нарушения санитарных норм, что, вероятно, и стало причиной вспышки болезни. Специалисты зафикисровали, что на предприятиях отсутствует производственный контроль, не соблюдаются правила гигиены и не проводится регулярная уборка, а сотрудники не проходят медосмотр.