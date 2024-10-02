Новосибирцы массово заболели сальмонеллёзом после поедания суши

Posted 2 октября, 04:00
Published 2 октября, 04:00
Modified 2 октября, 04:02
Updated 2 октября, 04:02
В Новосибирске в период с января по март 2024 года была зафиксирована массовая заболеваемость острыми кишечными инфекциями, включая сальмонеллёз. Все случаи заболевания были связаны с употреблением суши и роллов, сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области.
Сразу после регистрации случаев заражения, сотрудники Роспотребнадзора провели тщательную проверку на предприятии, производящем суши. Результаты оказались шокирующими: на производстве выявлены серьёзные нарушения санитарных норм, что, вероятно, и стало причиной вспышки болезни. Специалисты зафикисровали, что на предприятиях отсутствует производственный контроль, не соблюдаются правила гигиены и не проводится регулярная уборка, а сотрудники не проходят медосмотр.
На основании результатов проверки в отношении предприятия были составлены протоколы об административных правонарушениях. Также Роспотребнадзор принял решение о временном запрете деятельности компании до устранения всех нарушений.
Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют жителям Новосибирска тщательно выбирать места для заказа пищи, особенно в сегменте готовых блюд, таких как суши и роллы.
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