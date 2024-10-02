Поезд в Казахстан вновь запустят из Новосибирска

Также в поезде предусмотрены улучшенные условия для комфортного путешествия на дальние расстояния. Планируется, что маршрут будет особенно востребован в зимний период, так как он соединяет ключевые города, обеспечивая удобное сообщение между Казахстаном и Россией. Ожидается, что возобновление рейсов поможет стимулировать туризм и улучшит деловые связи между регионами. В министерстве рассказали, что вагоны оснастят современными удобствами: биотуалетами, системами кондиционирования воздуха, камерами видеонаблюдения, а также розетками и USB-портами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, для каждого пассажира будет установлено индивидуальное освещение.