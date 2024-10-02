Поезд в Казахстан вновь запустят из Новосибирска

Posted 2 октября, 04:45
Published 2 октября, 04:45
Modified 2 октября, 04:47
Updated 2 октября, 04:47
С 18 декабря 2024 года возобновляется движение международного поезда по маршруту «Риддер-Новосибирск», сообщили представители Министерства транспорта Казахстана. Поезд будет следовать из одной точки в другую раз в четыре дня.
Также в поезде предусмотрены улучшенные условия для комфортного путешествия на дальние расстояния. Планируется, что маршрут будет особенно востребован в зимний период, так как он соединяет ключевые города, обеспечивая удобное сообщение между Казахстаном и Россией. Ожидается, что возобновление рейсов поможет стимулировать туризм и улучшит деловые связи между регионами. В министерстве рассказали, что вагоны оснастят современными удобствами: биотуалетами, системами кондиционирования воздуха, камерами видеонаблюдения, а также розетками и USB-портами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, для каждого пассажира будет установлено индивидуальное освещение.
Кроме того, власти Казахстана подчеркивают важность этого направления для экономического сотрудничества, поскольку железнодорожное сообщение позволяет существенно сократить время поездки и улучшить логистику между странами.
Ранее по городам Сибири прошел первый туристический поезд. Он прошел от Омска до Иркутска. Предполагается, что с 2025 года такой маршрут станет постоянным.
Сейчас из Новосибирска всечаще запускают новые автобусные рейсы. Недавно был открыт маршрут из Новосибирска до Томска. Он начал курсировать с 1 октября. Также с начала осени запустили рейс до Ташкента, Узбекистан — одна поездка на таком автобусе будет длиться почти 3 дня.
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