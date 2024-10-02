После развода SHAMAN увлекся другой девушкой — кто она

Ярослав Дронов, он же SHAMAN, не горюет после новости о разводе с женой Еленой Мартыновой. В браке они были с 2017 года. За плечами певца это уже второй развод. Его первый союз был с учительницей, которая была старшего его. Вторая супруга тоже не ровесница Дронова — она старше на 13 лет.