После развода SHAMAN увлекся другой девушкой — кто она

Posted 2 октября, 06:14
Published 2 октября, 06:14
Modified 2 октября, 06:16
Updated 2 октября, 06:16
Ярослав Дронов, он же SHAMAN, не горюет после новости о разводе с женой Еленой Мартыновой. В браке они были с 2017 года. За плечами певца это уже второй развод. Его первый союз был с учительницей, которая была старшего его. Вторая супруга тоже не ровесница Дронова — она старше на 13 лет.
Прожив все кризисы и счастье, их союз распался. Новостью о разводе бывшие влюбленные поделились в соцсетях в конце сентября. Многие артисту пророчили отношения с главой Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной: у них есть даже общая фанбаза. Однако это всего лишь слухи, хоть они и часто были в одной компании, а Ярослав задаривал Екатерину букетами.
Причиной развода музыканта стал плотный график на работе. Сейчас у него пик карьеры: его приглашают на все мероприятия, где он поет патриотические песни. Из-за постоянных гастролей, у него не осталось времени на любовь. Фанаты подозревают, что Елена не захотела терпеть ухаживания за другими женщинами.
Помимо Мизулиной, он прилюдно поцеловал Мию Бойку в плечо, хоть потом и оправдался за такой поступок: мол все было взаимно и всего лишь по-дружески. Также недавно он появился в компании молодой спутницы.
Слухи о разводе начали появляться еще до официального объявления о распаде семьи. Поведение Ярослава непонятно многим поклонницам. Например, на ковровой дорожке «Новой волны» он сопровождал молодую звезду Асият Сайгидову. Оказалось, что это его партнерша по этноопере «Князь Владимир».
Поклонники Шамана заметили влечение между артистами. Дронов обхаживал свою спутницу и оба они флиртовали, обнимаясь на публике. Однако неизвестно, будет ли развитие отношения Ярослава и Асият или же они остались просто партнерами по спектаклю.
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