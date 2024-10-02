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Posted 2 октября, 04:08

Published 2 октября, 04:08

Modified 2 октября, 04:10

Updated 2 октября, 04:10

Задержи рейсов

Рейс из Новосибирска в Дубай задержан из-за ракетного удара по Израилю

2 октября 2024, 04:08
Фото: Алена Рогонова. atas.info
Задержи рейсов
Из-за ракетных ударов введены ограничения на полеты над Израилем и Ираном. В связи с этим вылет части рейсов задерживается.

Рейс из Новосибирска в Дубай был задержан на 6 часов 20 минут из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба авиакомпании S7, вылет из аэропорта Толмачево был перенесён до 15:00 2 октября.

Причиной задержки рейса стала опасная ситуация, вызванная ракетным ударом Ирана по Израилю, который выпустил около 500 ракет. В ответ на это Росавиация рекомендовала всем российским авиакомпаниям временно приостановить полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

Пассажиры задержанного рейса находятся под присмотром представителей авиакомпании, которые работают над тем, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить пассажирам комфортное ожидание.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Рейс#Задержка#Пассажиры#Воздушное пространство#Израиль
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