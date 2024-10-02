Рейс из Новосибирска в Дубай задержан из-за ракетного удара по Израилю

Posted 2 октября, 04:08
Published 2 октября, 04:08
Modified 2 октября, 04:10
Updated 2 октября, 04:10
Рейс из Новосибирска в Дубай был задержан на 6 часов 20 минут из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба авиакомпании S7, вылет из аэропорта Толмачево был перенесён до 15:00 2 октября.
Причиной задержки рейса стала опасная ситуация, вызванная ракетным ударом Ирана по Израилю, который выпустил около 500 ракет. В ответ на это Росавиация рекомендовала всем российским авиакомпаниям временно приостановить полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.
Пассажиры задержанного рейса находятся под присмотром представителей авиакомпании, которые работают над тем, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить пассажирам комфортное ожидание.
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