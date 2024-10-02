«Россети Новосибирск» присоединились к проекту «Энергокружки»

В Новосибирской области проект «Энергокружки» стартует на базе школы № 2 «Спектр» в Бердске. Около 20 учащихся 7-9 классов 3 раза в неделю будут заниматься по специальной программе, разработанной с учетом возрастных особенностей школьников экспертами НИУ «МЭИ» — ведущего вуза России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. При этом занятия не дублируют школьную программу, а дополняют ее с помощью интересных и познавательных лабораторных работ.