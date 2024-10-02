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Posted 2 октября, 10:22

Published 2 октября, 10:22

Modified 2 октября, 10:24

Updated 2 октября, 10:24

Компания готова вкладываться в обучение талантливых школьников

«Россети Новосибирск» присоединились к проекту «Энергокружки»

2 октября 2024, 10:22
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
Компания готова вкладываться в обучение талантливых школьников
Федеральный профориентационный проект «Энергокружки» направлен на привлечение талантливых школьников в энергетическую отрасль.

В Новосибирской области проект «Энергокружки» стартует на базе школы № 2 «Спектр» в Бердске. Около 20 учащихся 7-9 классов 3 раза в неделю будут заниматься по специальной программе, разработанной с учетом возрастных особенностей школьников экспертами НИУ «МЭИ» — ведущего вуза России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. При этом занятия не дублируют школьную программу, а дополняют ее с помощью интересных и познавательных лабораторных работ.

«Проект погружает школьников в мир физики и энергетики, знакомит с отраслью и компанией — её историей, корпоративной культурой и преимуществами работы в одном из крупнейших в мире электросетевом холдинге. А встречи с сотрудниками „Россети Новосибирск“ и экскурсии на объекты предприятия помогут показать и рассказать будущим энергетикам обо всех тонкостях такой важной и очень ответственной профессии», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Специалисты «Россети Новосибирск» не планируют ограничиваться одним учебным заведением, в перспективе проект будет расширяться и на другие города и районы области.

Для участников «Энергокружков» открывается широкий спектр возможностей — они не только смогут продемонстрировать свои знания на различных конкурсах и олимпиадах, посетить крупнейшие объекты энергетики, поехать на летнюю смену в Орленке, но и обучаться по целевой программе вуза или ссуза с гарантированным трудоустройством в ГК «Россети».

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