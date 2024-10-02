«Россети Новосибирск» присоединились к проекту «Энергокружки»

Posted 2 октября, 10:22
Published 2 октября, 10:22
Modified 2 октября, 10:24
Updated 2 октября, 10:24
В Новосибирской области проект «Энергокружки» стартует на базе школы № 2 «Спектр» в Бердске. Около 20 учащихся 7-9 классов 3 раза в неделю будут заниматься по специальной программе, разработанной с учетом возрастных особенностей школьников экспертами НИУ «МЭИ» — ведущего вуза России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. При этом занятия не дублируют школьную программу, а дополняют ее с помощью интересных и познавательных лабораторных работ.
«Проект погружает школьников в мир физики и энергетики, знакомит с отраслью и компанией — её историей, корпоративной культурой и преимуществами работы в одном из крупнейших в мире электросетевом холдинге. А встречи с сотрудниками „Россети Новосибирск“ и экскурсии на объекты предприятия помогут показать и рассказать будущим энергетикам обо всех тонкостях такой важной и очень ответственной профессии», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Специалисты «Россети Новосибирск» не планируют ограничиваться одним учебным заведением, в перспективе проект будет расширяться и на другие города и районы области.
Для участников «Энергокружков» открывается широкий спектр возможностей — они не только смогут продемонстрировать свои знания на различных конкурсах и олимпиадах, посетить крупнейшие объекты энергетики, поехать на летнюю смену в Орленке, но и обучаться по целевой программе вуза или ссуза с гарантированным трудоустройством в ГК «Россети».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]