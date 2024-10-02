Синицына заявила о любви ко взрослым мужчинам после слухов о романе с Бондарчуком

Posted 2 октября, 10:03
Published 2 октября, 10:03
Modified 2 октября, 10:05
Updated 2 октября, 10:05
Андреева и Бондарчук поженились в 2019 году. Поговаривали, что молодая актриса увела режиссера из семьи. И вот, осенью 2024 года в прессе появились новости о возможном разводе творческой пары. Причем нашлась и причина — 29-летняя Софья Синицына, которой приписали роман с Бондарчуком.
Сама возможная разлучница слухи не опровергает, а лишь подогревает интерес публики. Девушке не редко приписывали романы с женатыми, в частности, с Константином Богомоловым, мужем Ксении Собчак.
У Синицыной был роман с Павлом Табаковым, от которого она родила дочь. Вместе родители никогда не жили, а сейчас хранят дружеские отношения. Недавно актриса дала интервью, в котором рассказала о новом ухажере. Это был грузин, с восточным нравом и ревностью, которая и погубила их отношения.
Также Софья намекнула на другой запретный роман с близким для нее человеком. Также она заявила, что любит мужчин постарше, причем минимум в два раза. Поклонники и хейтеры налетели не только на молодую актрису, но и на самого режиссера, в верности которого они усомнились:
«Вот старички разбегались по молодым девчонкам»;
«Так они внешне похожи. Смысл менять шило на мыло?!»;
«Слабовата рядом с Паулиной, но….»;
«Теперь ее смотреть будем во всех фильмах»
«Федор, как колобок, от одной ушел, от другой уйдет»;
«Это уже „вирус Петросяна“!!!»;
«Да, последняя будущая жена, наверное, в садик ещё ходит»;
«Бумеранг»;
«Она увела из семьи, теперь сама в таком же положении. Все закономерно»;
«Почему же интрижка! Любофффффф!»;
«Так у него на лысине написано ка-бе-ли-на!».
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