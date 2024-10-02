Синицына заявила о любви ко взрослым мужчинам после слухов о романе с Бондарчуком

Также Софья намекнула на другой запретный роман с близким для нее человеком. Также она заявила, что любит мужчин постарше, причем минимум в два раза. Поклонники и хейтеры налетели не только на молодую актрису, но и на самого режиссера, в верности которого они усомнились: