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Posted 2 октября, 02:17

Published 2 октября, 02:17

Modified 2 октября, 02:19

Updated 2 октября, 02:19

Во сколько начнут работать сирены

Сирены завоют в Новосибирске — что нужно делать

2 октября 2024, 02:17
Фото: Изображение Midjourney
Во сколько начнут работать сирены

Сирены и громкоговорители зазвучат в Новосибирске 2 октября

В Новосибирской области включат сирены и громкоговорители, сообщили в МЧС.

Оповещение систем начнется 2 октября ровно на 10 минут: с 10:40 до 10:50. В это время включат сирены и громкоговорители. Будет звучать сигнал «Внимание всем!».

Также на минуту приостановится теле- и радиоэфир. На экране будет предупреждение о проверке систем.

Жителей Новосибирской области просят не паниковать, ведь такие проверки проходят ежегодно. Последняя такая проверка была весной.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Сирены
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