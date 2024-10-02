Смерть с видом на свалку: жители улицы Малыгина умирают в ожидании расселения

Местные жители считают, что в смерти Евгении Чубаровой и ее соседей есть и вина мэрии. Муниципалитет в 2023 года признал все дома на Малыгина аварийными, как считают активисты, чтобы купировать протестную активность. Но расселение этих строений запланировано в срок до 2031 года. До этого людям предлагают переехать в так называемый маневренный фонд — комнаты в муниципальных общежитиях.