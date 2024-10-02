Смерть с видом на свалку: жители улицы Малыгина умирают в ожидании расселения

Posted 2 октября, 05:09
Published 2 октября, 05:09
Modified 2 октября, 07:05
Updated 2 октября, 07:05
В возрасте 59 лет скоропостижно скончалась жительница улицы Малыгина Евгения Чубарова, сообщили участники инициативной группы жителей Хилокского микрорайона. Евгения была одной из самых ярких фигур общественного движения за права жителей жилмассива, прилегающего к Хилокскому рынку.
Она активно боролась за установление санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища и полигона Левобережный, добивалась от чиновников скорейшего расселения людей из домов на улице Малыгина, которые находятся в опасной близости от мусорного полигона. Последний сильный пожар на полигоне произошел в мае этого года, тогда жилые дома на Малыгина надолго оказались в облаке из сажи, взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида азота.
«Умерла одна из наших активистов. Она проходила потерпевшей по пожару на свалке, который был 14 мая, пострадала больше всех, так как ее квартира буквально у подножия свалки находилась. У нее осталась совершеннолетняя дочка с инвалидностью. Смерть Евгении стала для нас тяжёлым ударом, мы не хотели бы, чтобы это прошло бесследно. За этот год в ее доме умерло еще четверо людей. Люди не дождутся переселения», — сказала корреспонденту Atas.Info одна из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона Жанна Олейникова.
Евгения была опекуном своей 20- летней дочери с инвалидностью. Сейчас девушка находится со старшей сестрой, вопрос об опеке решается, добавила собеседница редакции.
Местные жители считают, что в смерти Евгении Чубаровой и ее соседей есть и вина мэрии. Муниципалитет в 2023 года признал все дома на Малыгина аварийными, как считают активисты, чтобы купировать протестную активность. Но расселение этих строений запланировано в срок до 2031 года. До этого людям предлагают переехать в так называемый маневренный фонд — комнаты в муниципальных общежитиях.
«До расселения аварийных домов, обещанного в 2031 году, жители Малыгина не доживут, а переберутся на соседний земельный участок — кладбище Клещихинское ввиду повышенной смертности из-за болезней», — говорится в открытом письме жителей улицы Малыгина, которое несколько дней назад было отправлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
Под этим письмом есть и подпись Евгении Чубаровой.
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