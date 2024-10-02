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Posted 2 октября, 05:35

Published 2 октября, 05:35

Modified 2 октября, 05:37

Updated 2 октября, 05:37

Самолеты не вылетели вовремя

Сотни пассажиров застряли в новосибирском аэропорту Толмачево

2 октября 2024, 05:35
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Самолеты не вылетели вовремя
Из Новосибирска не могут вылететь пассажиры из-за отложенных рейсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вылететь вовремя не смогли пассажиры двух рейсов. Один самолет должен был лететь до Удачного, города в Якутии, а другой до Дубая, города в ОАЭ. Однако вылет задержали на несколько часов. В аэропорту ждали более 300 пассажиров.

Известно, что авиакомпания «АЛРОСА» задержала вылет до Удачного из-за погоды, а компания S7 до Дубая из-за ситуации на Востоке — сегодня Иран нанес удары по Израилю и лететь над этими странами опасно.

Судя по онлайн табло, сейчас на эти рейсы завершается регистрация. Вылет будет по новому расписанию. Отметим, что компании обязаны представить пассажирам горячее питание в случае задержки вылета более чем на 4 часа. Если задержка составляет более 8 часов, то пассажиров должны разместить в гостинице.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Проверка#Самолет
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