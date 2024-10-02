Сотни пассажиров застряли в новосибирском аэропорту Толмачево

Вылететь вовремя не смогли пассажиры двух рейсов. Один самолет должен был лететь до Удачного, города в Якутии, а другой до Дубая, города в ОАЭ. Однако вылет задержали на несколько часов. В аэропорту ждали более 300 пассажиров.