Сотни пассажиров застряли в новосибирском аэропорту Толмачево

Posted 2 октября, 05:35
Published 2 октября, 05:35
Modified 2 октября, 05:37
Updated 2 октября, 05:37
Вылететь вовремя не смогли пассажиры двух рейсов. Один самолет должен был лететь до Удачного, города в Якутии, а другой до Дубая, города в ОАЭ. Однако вылет задержали на несколько часов. В аэропорту ждали более 300 пассажиров.
Известно, что авиакомпания «АЛРОСА» задержала вылет до Удачного из-за погоды, а компания S7 до Дубая из-за ситуации на Востоке — сегодня Иран нанес удары по Израилю и лететь над этими странами опасно.
Судя по онлайн табло, сейчас на эти рейсы завершается регистрация. Вылет будет по новому расписанию. Отметим, что компании обязаны представить пассажирам горячее питание в случае задержки вылета более чем на 4 часа. Если задержка составляет более 8 часов, то пассажиров должны разместить в гостинице.
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