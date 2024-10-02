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Posted 2 октября, 08:03

Published 2 октября, 08:03

Modified 2 октября, 08:05

Updated 2 октября, 08:05

Мужчина погиб

В Новосибирске нашли тело мужчины в коммунальной яме

2 октября 2024, 08:03
Фото: 1MI
Мужчина погиб
В Новосибирске произошел несчастный случай с мужчиной, который упал в коммунальную яму: информацию подтвердили в СКР.

Тело мужчины обнаружили утром 2 октября в Калининском районе на улице Объединения. Погибший лежал в вырытой коммунальщиками яме. Кому именно принадлежит траншея, неизвестно, но в СГК объясняют, что это не их участок.

Сама яма расположена прямо у тротуара. Она огорожена сигнальной лентой, но все равно представляет опасность. В соцсетях очевидцы предполагают, что мужчина упал в нее и напоролся на штыри, однако точную причину смерти установят специалисты.

Как уточнили в СКР, на месте дежурили следователи. По факту найденного тела проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.

Ранее пожилая туристка скончалась в Таиланде, когда у ее близких не было денег на лечение.

Фото: АСТ-54
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