В Новосибирске нашли тело мужчины в коммунальной яме

Posted 2 октября, 08:03
Published 2 октября, 08:03
Modified 2 октября, 08:05
Updated 2 октября, 08:05
Тело мужчины обнаружили утром 2 октября в Калининском районе на улице Объединения. Погибший лежал в вырытой коммунальщиками яме. Кому именно принадлежит траншея, неизвестно, но в СГК объясняют, что это не их участок.
Сама яма расположена прямо у тротуара. Она огорожена сигнальной лентой, но все равно представляет опасность. В соцсетях очевидцы предполагают, что мужчина упал в нее и напоролся на штыри, однако точную причину смерти установят специалисты.
Как уточнили в СКР, на месте дежурили следователи. По факту найденного тела проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.
Ранее пожилая туристка скончалась в Таиланде, когда у ее близких не было денег на лечение.
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