В Новосибирске обсудили реконструкцию аэропортов по концессии

В свою очередь, Андрей Травников поблагодарил вице-премьера за проведение мероприятий, предусматривающих обсуждение вопросов федеральной повестки, именно в Новосибирске. Для региона, где расположен крупнейший за Уралом авиационный хаб и транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию, это принципиально.