В Новосибирске обсудили реконструкцию аэропортов по концессии

Posted 2 октября, 06:31
Published 2 октября, 06:31
Modified 2 октября, 06:33
Updated 2 октября, 06:33
В Новосибирской области руководители крупнейших аэропортовых холдингов («Аэропорты регионов», «Новапорт» и «Аэродинамика») и главных авиакомпаний страны обсудили синхронизацию развития всей опорной сети аэродромов. Совещание по планам реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система» провёл вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Представители отрасли оценили перспективы развития механизмов государственно-частного партнёрства при строительстве новых и реконструкции существующих аэропортовых комплексов. 28 аэропортов России будут реконструированы с использованием механизма концессии. Это позволяет значительно снижать нагрузку на федеральный бюджет и привлечёт более 100 млрд руб. внебюджетных средств.
«Концессионные механизмы положительно зарекомендовали себя в транспортной отрасли, это эффективная форма взаимодействия государства и бизнеса. Модернизация аэродромной инфраструктуры — это существенная инвестиция в будущее российского транспортного сектора и вклад в решение задачи повышения мобильности населения в 1,5 раза, поставленной в „майском“ указе президента Российской Федерации», — подчеркнул Виталий Савельев.
В свою очередь, Андрей Травников поблагодарил вице-премьера за проведение мероприятий, предусматривающих обсуждение вопросов федеральной повестки, именно в Новосибирске. Для региона, где расположен крупнейший за Уралом авиационный хаб и транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию, это принципиально.
«Для нас очень важно понимать, как синхронизировать развитие всей сети — по крайней мере, за Уралом. И в первую очередь — как дальше будет развиваться „Толмачёво“. Задача непростая, особенно с учётом сложностей в отрасли, экономических, санкционных ограничений. Но у меня как у губернатора по итогам сегодняшних совещаний есть понимание: правительство России и Президент находят необходимые решения, чтобы это развитие продолжалось», — заявил Андрей Травников.
Вице-премьер высоко оценил темпы работ по строительству аэродромной инфраструктуры «Толмачёво», говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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