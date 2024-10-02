В Новосибирске появится памятник создателю НЭТИ

Posted 2 октября 2024, 02:51
Published 2 октября 2024, 02:51
Modified 2 октября 2024, 02:53
Updated 2 октября 2024, 02:53
Памятник предложили поставить на проспекте Карла Маркса у здания №30. Место для установки предложила «Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ».
Для этого в сентябре проводились общественные обсуждения. Большинство голосов показало, что горожане поддерживают инициативу.
Памятник будет посвящен профессору Георгию Лыщинскому, который создал электротехнический институт (НЭТИ). Теперь проект рассмотрит художественный совет Новосибирска.
Ранее в областной столице предложили поставить памятник Иосифу Сталину.