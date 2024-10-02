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Posted 2 октября, 02:51

Published 2 октября, 02:51

Modified 2 октября, 02:53

Updated 2 октября, 02:53

Памятник предложили поставить на левом берегу

В Новосибирске появится памятник создателю НЭТИ

2 октября 2024, 02:51
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Памятник предложили поставить на левом берегу
Жители Новосибирска одобрили идею поставить памятник создателю НЭТИ, сообщает мэрия.

Памятник предложили поставить на проспекте Карла Маркса у здания №30. Место для установки предложила «Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ».

Для этого в сентябре проводились общественные обсуждения. Большинство голосов показало, что горожане поддерживают инициативу.

Памятник будет посвящен профессору Георгию Лыщинскому, который создал электротехнический институт (НЭТИ). Теперь проект рассмотрит художественный совет Новосибирска.

Ранее в областной столице предложили поставить памятник Иосифу Сталину.

Фото: пресс-служба НГТУ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Памятник#НГТУ НЭТИ
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