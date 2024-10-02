atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 12:12

Published 2 октября, 12:12

Modified 2 октября, 12:14

Updated 2 октября, 12:14

Предполагалось, что маршрутки заменят на большие автобусы

В Новосибирске сорвана программа замены машруток на автобусы

2 октября 2024, 12:12
Фото: 1MI
Предполагалось, что маршрутки заменят на большие автобусы
В бюджете нет денег на замещение микроавтобусов машинами большей вместимости, сообщили в мэрии.

Амбициозная программа по замене коммерческих перевозчиков муниципальными автобусами большой вместимости, расчитанная до 2028 года, на текущий момент приостановлена. В городском бюджете не хватает средств на оплату муниципальных контрактов, сообщили в департаменте транспорта.

Неоднозначный документ, подразумевавший отмену микроавтобусов-маршруток, был принят в декабре 2023 года. Оптимизация системы пассажирских перевозок предполагала исключить дублирование линий коммерческого и муниципального транспорта. Всего планировалось реформировать 57 маршрутов.

При этом в первую очередь собирались отменить одни из самых популярных маршруток, № 15 и 35, которые связывают город и Академгородок. Это предсказуемо вызвало волну возмущения жителей научного центра.

В результате маршрут № 15 до площади Маркса исчез, машины с номером 35 ходят редко и нерегулярно, а вот какой-либо альтернативы им так и не появилось, отмечает издание НГС.

Маршрутку с пассажирами охватило огнем во время движения в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
До жилмассива «Родники» в Новосибирске запустят троллейбусы — как они будут ходитьНа покупку новых автобусов мэрия Новосибирска потратит 115 млн рублейУтомительный, но дешевый: запущен автобус Новосибирск-Ташкент
#Транспорт#Новосибирск#Маршрутки#Срыв#Реформа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика