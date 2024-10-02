В Новосибирске сорвана программа замены машруток на автобусы

Posted 2 октября, 12:12
Published 2 октября, 12:12
Modified 2 октября, 12:14
Updated 2 октября, 12:14
Амбициозная программа по замене коммерческих перевозчиков муниципальными автобусами большой вместимости, расчитанная до 2028 года, на текущий момент приостановлена. В городском бюджете не хватает средств на оплату муниципальных контрактов, сообщили в департаменте транспорта.
Неоднозначный документ, подразумевавший отмену микроавтобусов-маршруток, был принят в декабре 2023 года. Оптимизация системы пассажирских перевозок предполагала исключить дублирование линий коммерческого и муниципального транспорта. Всего планировалось реформировать 57 маршрутов.
При этом в первую очередь собирались отменить одни из самых популярных маршруток, № 15 и 35, которые связывают город и Академгородок. Это предсказуемо вызвало волну возмущения жителей научного центра.
В результате маршрут № 15 до площади Маркса исчез, машины с номером 35 ходят редко и нерегулярно, а вот какой-либо альтернативы им так и не появилось, отмечает издание НГС.
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