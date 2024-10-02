В Новосибирской области смертность на треть превысила рождаемость

Posted 2 октября, 12:25
Published 2 октября, 12:25
Modified 2 октября, 12:27
Updated 2 октября, 12:27
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику по итогам 9 месяцев 2024 года. Из нее следует, что новосибирцы чаще умирают, чем на свет появляются младенцы. За этот в регионе период зафиксировано 28 085 смертей, а записей о рождении сделано 18 863.
Основной причиной смерти новосибирцев являются заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте по частоте летальных исходов онкологические заболевания.
О том, кому в первую очередь необходимо пройти обследование коронарных артерий, читайте в нашем специальном материале.
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