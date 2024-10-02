В Новосибирской области смертность на треть превысила рождаемость

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику по итогам 9 месяцев 2024 года. Из нее следует, что новосибирцы чаще умирают, чем на свет появляются младенцы. За этот в регионе период зафиксировано 28 085 смертей, а записей о рождении сделано 18 863.