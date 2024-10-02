atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 12:25

Published 2 октября, 12:25

Modified 2 октября, 12:27

Updated 2 октября, 12:27

Основная причина смертности — сердечно-сосудистые заболевания

В Новосибирской области смертность на треть превысила рождаемость

2 октября 2024, 12:25
Фото: 1MI
Основная причина смертности — сердечно-сосудистые заболевания
Население региона убывает естественным путем, следует из статистики органов ЗАГС.

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику по итогам 9 месяцев 2024 года. Из нее следует, что новосибирцы чаще умирают, чем на свет появляются младенцы. За этот в регионе период зафиксировано 28 085 смертей, а записей о рождении сделано 18 863.

Основной причиной смерти новосибирцев являются заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте по частоте летальных исходов онкологические заболевания.

О том, кому в первую очередь необходимо пройти обследование коронарных артерий, читайте в нашем специальном материале.

Смерть с видом на свалку: жители улицы Малыгина умирают в ожидании расселения
Узнать подробнее
Читайте также:
Болезнь помогла сибирячке с постковидным синдромом выйти замужСерьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком водуМинздрав опроверг информацию о высокой смертности младенцев в Новосибирской области
#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Загс#Рождаемость#Смертность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика