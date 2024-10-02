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Posted 2 октября, 02:10

Published 2 октября, 02:10

Modified 2 октября, 02:12

Updated 2 октября, 02:12

Мальчик пострадал

Ребенку из Новосибирска выплатили полмиллиона рублей за переломы

2 октября 2024, 02:10
Фото: 1MI
Мальчик пострадал
В Новосибирске ребенок пострадал на детской площадке: прокуратура ему добилась компенсации, сообщили в ведомстве.

Весной прошлого года 10-летний мальчик играл на детской площадке. Он забрался на аттракцион «Додекаэдр» и упал с него. Ребенок получил различные травмы, включая перелом. Несовершеннолетний проходил длительное лечение.

Как выяснилось, игровое оборудование не соответствовало требованиям безопасности. В итоге с управляющей компании взыскали 556 тысяч рублей в пользу ребенка, а также оштрафовали ее на 272 тысячи рублей.

Решение еще можно обжаловать. После проверки игровое оборудование демонтировали. Ранее травмированная сибирячка добилась выплат от банка за скользкий пол.

Какие документы надо запрашивать у врача, чтобы получить компенсацию от страховой?
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Прокуратура#Компенсация
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