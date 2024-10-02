Звонок от мошенника: как не пропустить тревожный сигнал

Стоит также запомнить, что злоумышленники действуют не только от лица полиции и банковских структур, они названивают от поликлиник, социальных фондов и операторов сотовой связи. Под этой личиной орудуют те, кому необходим доступ к сайту «Госуслуг», где можно узнать все персональные данные.