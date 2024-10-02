Звонок от мошенника: как не пропустить тревожный сигнал

Posted 2 октября, 16:10
Published 2 октября, 16:10
Modified 2 октября, 16:11
Updated 2 октября, 16:11
Как пишет newia со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленников можно опознать по определенным словам. Не пропускайте мимо ушей главные сигналы!
Лариса Долина, Ирина Хакамада, Николай Басков — все эти знаменитости недавно столкнулись с мошенниками: с самыми разными последствиями.
По последним данным, россиянам поступает более 15 миллионов мошеннических звонков в год. Злоумышленники пытаются получить доступ к чужим банковским счетам и персональным данным и нередко добиваются своего.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют быть бдительнее: мошенники обращаются ко все более сложным инструментам социальной инженерии, виртуозно манипулируя нашими слабостями.
Только за 2023 год граждане России добровольно отдали мошенникам 15,8 миллиарда рублей. Эксперты, приводящие эти тревожные цифры, утверждают: потерь могло и не быть, если бы россияне прислушивались к речи своих собеседников чуть внимательнее.
Так, в речи представителей «правоохранительных органов» или «банков» должны озадачить отсылки к МВД, ФСБ, мифическим «безопасным счетам», а также предложение сообщить код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС. Диалоги, где всплывают эти слова, должны быть немедленно завершены.
Стоит также запомнить, что злоумышленники действуют не только от лица полиции и банковских структур, они названивают от поликлиник, социальных фондов и операторов сотовой связи. Под этой личиной орудуют те, кому необходим доступ к сайту «Госуслуг», где можно узнать все персональные данные.
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