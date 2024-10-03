Бесправник устроил массовое ДТП на парковке в Новосибирске

Все произошло в Кировском районе ночью 3 октября. Водитель, которому 20 лет, был без прав за рулем MINI Cooper. На улице Кожевникова он не справился с управлением и врезался в припаркованный микроавтобус. Затем ГАЗель врезалась в прицеп, который позже столкнулся с двумя машинами Toyota.