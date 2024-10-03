Бесправник устроил массовое ДТП на парковке в Новосибирске

Posted 3 октября, 03:11
Published 3 октября, 03:11
Modified 3 октября, 03:15
Updated 3 октября, 03:15
Все произошло в Кировском районе ночью 3 октября. Водитель, которому 20 лет, был без прав за рулем MINI Cooper. На улице Кожевникова он не справился с управлением и врезался в припаркованный микроавтобус. Затем ГАЗель врезалась в прицеп, который позже столкнулся с двумя машинами Toyota.
Виновник ДТП и его пассажир пострадали. Им оказали врачебную помощь. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, за что на него был составлен протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч или арест на 15 суток.
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