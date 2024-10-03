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Posted 3 октября, 03:11

Published 3 октября, 03:11

Modified 3 октября, 03:15

Updated 3 октября, 03:15

Есть пострадавшие

Бесправник устроил массовое ДТП на парковке в Новосибирске

3 октября 2024, 03:11
Фото: 1MI
Есть пострадавшие
В Новосибирске пострадали два человека из-за массовой аварии с бесправником, сообщили в ГАИ.

Все произошло в Кировском районе ночью 3 октября. Водитель, которому 20 лет, был без прав за рулем MINI Cooper. На улице Кожевникова он не справился с управлением и врезался в припаркованный микроавтобус. Затем ГАЗель врезалась в прицеп, который позже столкнулся с двумя машинами Toyota.

Виновник ДТП и его пассажир пострадали. Им оказали врачебную помощь. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, за что на него был составлен протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч или арест на 15 суток.

Фото: ГАИ

Ранее произошло еще одно ДТП с пьяным водителем. Из кузова его машины выпали огромные трубы.

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