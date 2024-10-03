Динамика роста численности Новосибирска за 8 лет сократилась в 4 раза

Posted 3 октября, 06:10
Published 3 октября, 06:10
Modified 3 октября, 06:12
Updated 3 октября, 06:12
По подсчетам эксперта рынка недвижимости Сергея Николева, за восемь лет, с 2016 по 2024, население Новосибирска выросло на 49,7 тысяч жителей. А за предыдущий аналогичный период прирост составил 193,6 тысячи человек.
Таким образом, темпы естественного прироста численности горожан упали почти в четыре раза. Однако ввод в эксплуатацию новостроек увеличился как в абсолютном выражении, так и в относительном. Если в период 2008 — 2015 на одного новосибирца приходилось 48 квадратных метров нового жилья, то в 2016-24 годах этот показатель составил уже 210 «квадратов». Такие данные эксперт приводит в своем телеграм-канале.
Накануне региональное управление по делам ЗАГС раскрыло статистические данные за первые девять месяцев текущего года. Из них следует, что смертность в регионе на треть превышает рождаемость.
Главное причиной ухода новосибирцев из жизни остаются заболевания сердечно-сосудистой системы.
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