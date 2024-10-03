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Posted 3 октября, 06:10

Published 3 октября, 06:10

Modified 3 октября, 06:12

Updated 3 октября, 06:12

Темпы строительства превышают динамику роста численности населения города

Динамика роста численности Новосибирска за 8 лет сократилась в 4 раза

3 октября 2024, 06:10
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Темпы строительства превышают динамику роста численности населения города
Население мегаполиса прирастает все медленнее, при том жилья строят все больше, сообщает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По подсчетам эксперта рынка недвижимости Сергея Николева, за восемь лет, с 2016 по 2024, население Новосибирска выросло на 49,7 тысяч жителей. А за предыдущий аналогичный период прирост составил 193,6 тысячи человек.

Таким образом, темпы естественного прироста численности горожан упали почти в четыре раза. Однако ввод в эксплуатацию новостроек увеличился как в абсолютном выражении, так и в относительном. Если в период 2008 — 2015 на одного новосибирца приходилось 48 квадратных метров нового жилья, то в 2016-24 годах этот показатель составил уже 210 «квадратов». Такие данные эксперт приводит в своем телеграм-канале.

Накануне региональное управление по делам ЗАГС раскрыло статистические данные за первые девять месяцев текущего года. Из них следует, что смертность в регионе на треть превышает рождаемость.

Главное причиной ухода новосибирцев из жизни остаются заболевания сердечно-сосудистой системы.

В Новосибирске продажи квартир в новостройках упали вдвое
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#Общество#Новосибирск#Строительство#Статистика#Население
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