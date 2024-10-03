Динамика роста численности Новосибирска за 8 лет сократилась в 4 раза

Таким образом, темпы естественного прироста численности горожан упали почти в четыре раза. Однако ввод в эксплуатацию новостроек увеличился как в абсолютном выражении, так и в относительном. Если в период 2008 — 2015 на одного новосибирца приходилось 48 квадратных метров нового жилья, то в 2016-24 годах этот показатель составил уже 210 «квадратов». Такие данные эксперт приводит в своем телеграм-канале.