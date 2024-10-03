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Posted 3 октября, 02:20

Published 3 октября, 02:20

Modified 3 октября, 02:22

Updated 3 октября, 02:22

Ученые теперь солдаты

Физики-ядерщики из Новосибирска ушли служить на СВО

3 октября 2024, 02:20
Фото: 1MI
Ученые теперь солдаты
В Новосибирске ученые изъявили желание служить на СВО, о чем сообщил на брифинге глава Советского района Дмитрий Оленников.

Добровольно подписали контракт с Минобороны сотрудники Института ядерной физики из Академгородка. Всего служить ушли десять человек, в 2024 году.

Еще среди контрактников нашлись сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов. Ученые будут нести службу вместе с другими участниками специальной военной операции.

Еще стало больше женщин, которые хотят уйти в зону СВО. Причем добровольцами выступают молодые девушки, которые только окончили школу. При заключении контракта, сибирячки помогают врачам и раненым солдатам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ученые#Контракт#СВО#Служба#Участник СВО#Зона СВО#СО РАН
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