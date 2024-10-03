Физики-ядерщики из Новосибирска ушли служить на СВО

Posted 3 октября, 02:20
Published 3 октября, 02:20
Modified 3 октября, 02:22
Updated 3 октября, 02:22
Добровольно подписали контракт с Минобороны сотрудники Института ядерной физики из Академгородка. Всего служить ушли десять человек, в 2024 году.
Еще среди контрактников нашлись сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов. Ученые будут нести службу вместе с другими участниками специальной военной операции.
Еще стало больше женщин, которые хотят уйти в зону СВО. Причем добровольцами выступают молодые девушки, которые только окончили школу. При заключении контракта, сибирячки помогают врачам и раненым солдатам.
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