ФМШ в Академгородке все-таки снесут: мэрия выдала разрешение на строительство

Сейчас по этому адресу находится старый учебный корпус физматшколы (сейчас Специализированный учебно-научный центр НГУ), которая была создана в 60-е годы прошлого века по инициативе основателя Академгородка Михаила Лаврентьева. После ввода в эксплуатацию первой очереди нового университетского кампуса занятия перенесли в новый корпус. Руководство университета заявляет, что старое здание будет снесено до конца текущего года.