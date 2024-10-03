ФМШ в Академгородке все-таки снесут: мэрия выдала разрешение на строительство

Posted 3 октября, 05:07
Published 3 октября, 05:07
Modified 3 октября, 05:09
Updated 3 октября, 05:09
Муниципалитет выдал разрешение на строительство студенческого общежития по адресу Ляпунова, 3 в Советском районе, следует из информации, опубликованной на официальном сайте городского строительного департамента. Планируется возведение 6-этажного здания с дополнительным подземным этажом, рассчитанного на проживание 564 человек. Разрешение действительно один год, до 1 октября 2025 года.
Сейчас по этому адресу находится старый учебный корпус физматшколы (сейчас Специализированный учебно-научный центр НГУ), которая была создана в 60-е годы прошлого века по инициативе основателя Академгородка Михаила Лаврентьева. После ввода в эксплуатацию первой очереди нового университетского кампуса занятия перенесли в новый корпус. Руководство университета заявляет, что старое здание будет снесено до конца текущего года.
Между тем, активисты подали заявление в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) заявление с просьбой провести проверку здания ФМШ на предмет наличия признаков исторической ценности. Это исследование должно быть завершено в январе 2025 года.
В свою очередь, неравнодушные жители Академгородка запустили сетевую петицию с требованием сохранить историческое здание. Борцы за сохранение наследия прошлых лет отмечают: если здание будет снесено до окончания проверки ГИООКН, то в этом можно усмотреть признаки уголовного преступления.
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